До первой крови (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно
8.41989, До первой крови
Драмы, Советские81 мин12+
Сюжет
Пионерлагерь на Чeрном море играет в «Зарницу». Игроки разделены на две группы («синие» и «зелeные») и носят погоны в тон. Потеря одного погона приравнивается к ранению, двух – к расстрелу. Карта с расположением штаба «синих» достаeтся Саше Данилову, которого все считают «стукачом», ведь однажды он выдал товарищей, купавшихся ночью без спроса. «Враги» берут Сашу «в плен» и ставят условия: или он отдаeт карту и избегает «расстрела», или же его отпускают на волю, объявив, что он снова сдал своих.
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Информация
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ВФРежиссёр
Владимир
Фокин
- АНАктёр
Андрей
Некрасов
- ПКАктёр
Павел
Кулаков
- ВМАктёр
Виктор
Матин
- КЕАктёр
Константин
Ефремов
- БДАктёр
Борис
Деревягин
- АКАктёр
Андрей
Кашуба
- АПАктёр
Андрей
Петров
- ЭСАктёр
Эдгар
Сентеляс
- АЮАктёр
Андрей
Юренев
- АПАктриса
Алла
Плоткина
- ГОСценарист
Григорий
Остер
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- ТКМонтажёр
Тамара
Кривошеина
- АГОператор
Александр
Гарибян
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков