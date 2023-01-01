До первой крови (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Пионерлагерь на Чeрном море играет в «Зарницу». Игроки разделены на две группы («синие» и «зелeные») и носят погоны в тон. Потеря одного погона приравнивается к ранению, двух – к расстрелу. Карта с расположением штаба «синих» достаeтся Саше Данилову, которого все считают «стукачом», ведь однажды он выдал товарищей, купавшихся ночью без спроса. «Враги» берут Сашу «в плен» и ставят условия: или он отдаeт карту и избегает «расстрела», или же его отпускают на волю, объявив, что он снова сдал своих.



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