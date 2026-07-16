WinkВсе подборкиАниме (и не только) для детей
Аниме (и не только) для детей
8.9
Джи-Джи Бонд: Супергонщик
2019
8.9
Дикие скричеры
2018
9.3
Побег из космоса
2022, 93 мин
Бесплатно
9.3
Нэчжа побеждает Царя драконов
2025, 143 мин
8.6
Супер Крылья. Фильм
2023, 85 мин
Бесплатно
9.0
Лесная семейка
2023, 63 мин
Бесплатно
9.4
Дитя погоды
2019, 107 мин
9.3
Маленький принц
2015, 101 мин
Бесплатно
8.1
Лига супергероев
2022, 92 мин
Бесплатно
9.0
Лея и волшебная карта
2024, 99 мин
8.9
UglyDolls. Куклы с характером
2019, 83 мин
Бесплатно
8.5
5 сантиметров в секунду
2007, 60 мин
Бесплатно
9.1
Пончары. Глобальное закругление
2020, 80 мин
Бесплатно
9.1
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
2023, 97 мин
Бесплатно
9.2
Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера
2019, 86 мин
Бесплатно
8.9
Шимми: Первый король обезьян
2023, 97 мин
Бесплатно
9.1
Любит — не любит
2020, 98 мин
9.2
Здравствуй, мир
2019, 93 мин
8.6
Твой цвет
2024, 100 мин
Бесплатно
8.8
Кот-призрак Андзу
2024, 90 мин
Бесплатно
8.9
Письмо для Момо
2011, 115 мин
Бесплатно
8.2
Кунг-фу кот
2024, 90 мин
8.9
Кунг-фу тигр
2022, 86 мин
8.8
Как найти сокровища
2022, 89 мин
Бесплатно
9.2
Патэма наоборот
2013, 94 мин
9.1
Стражи Арктики
2019, 88 мин
Бесплатно
8.9
Вилли и крутые тачки
2018, 86 мин
Бесплатно
Белая Змея
2019, 98 мин
8.8
Дети моря
2019, 106 мин
Бесплатно
7.6
Как перевоспитать дракона
2024, 86 мин
9.1
Пес-самурай и город кошек
2022, 93 мин
8.8
Остров забвения: Харука и волшебное зеркало
2009, 95 мин
Бесплатно
7.7
Русалочка. Начало приключений
2021, 81 мин
8.7
Вака – заколдованный воин
2022, 94 мин
Бесплатно
8.9
Трон эльфов
2016, 95 мин
8.6
Последний дракон
2024, 94 мин
8.5
Форсажики
2021, 92 мин
Бесплатно
8.2
Панда против пришельцев. План спасения Земли
2021, 76 мин
Бесплатно
8.7
Зверолэнд
2022, 85 мин
Бесплатно
9.1
Пернатый патруль
2023, 94 мин
6.8
Спасатели
2014, 77 мин
Бесплатно
8.1
Джей Хрю Бонд
2021
8.4
Путь домой
2018
8.8
Приключения динозавров
2021, 79 мин
Бесплатно
7.5
Миффи
1992
8.6
С добрым утром, Мартин!
2003
8.6
Приключения Мартина в Китае
2023, 83 мин
Бесплатно
8.8
Легенды Спарка
2021