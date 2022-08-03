Спасатели (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Спасатели
6.82014, Saving Goola
Мультфильм77 мин0+

О фильме

Невероятной красоты тропический остров Гула находится в опасности: механизм, который держит остров парящим в воздухе сломан, и Гула вот-вот уйдет под воду! Харизматичным и обаятельным, но далеким от подвигов героям волей-неволей придется спасать свой остров и всех его жителей. Ироничные, веселые и безбашенные персонажи проявят настоящие чудеса храбрости, сплотившись перед лицом смертельной опасности и проявив свои лучшие качества: отчаянность, неутомимость и готовность помочь друг другу. Какие трудности им придется преодолеть и какой выход они найдут из непростой ситуации?

Страна
Китай
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

