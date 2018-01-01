Биография

МакКензи Грэй – актер театра и кино, музыкант. Родился 22 ноября 1957 года в Торонто, провинция Онтарио, Канада. Настоящее имя: Александр Маккензи Грей. Обучался актерскому мастерству в Лондоне, в Великобритании. Там же начал свою карьеру с участия в съемках любительских фильмов и в театральных постановках. Позже вернулся в Канаду, Торонто, чтобы получить университетское образование. В 1983 году вышел первый профессиональный фильм МакКензи Грэя «Войны». С тех пор на его счету более 160 кинолент и TVе шоу. Занимается озвучкой мультфильмов и видеоигр. Имеет музыкальное образование. Был вокалистом и ритме гитаристом торонтской рок-группы The Fridge Stickers. Написал много песен, саундтреков и партитур для фильмов, телешоу. На большом экране появлялся в фильмах «Варкрафт» (2016), «Стрелок» (2007), «Человек из стали» (2013), «Искатели могил» (2010). Снялся в множестве сериалов – «Фарго», «Сверхъестественное», «Тайны Смолвиля» и пр. Примечательны театральные роли МакКензи Грэя. Он играл на сцене в Канаде, Англии и США в сотнях пьес, мюзиклов и кабарее шоу. Сыграл в получившей Пулитцеровскую премию постановке «Август: графство Осейдж», в отмеченной наградами роке опере Тома Уэйтса и Уильяма Берроуза «Черный всадник». Исполнил главные роли во многих пьесах, включая шекспировские «Макбет», «Ромео и Джульетта», «Зимняя сказка», «Много шума из ничего» и пр.