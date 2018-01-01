Этот фильм пока недоступен
Мой сосед Тоторо (фильм, 1988) смотреть онлайн
О фильме
Приключенческое фэнтези «Мой сосед Тоторо» — мультфильм легендарного мастера аниме Хаяо Миядзаки.
Добро пожаловать в уютную японскую деревню, где повседневность переплетается с магией. Маленькие сестры Сацуки и Мэй вместе с отцом переезжают в старый дом, чтобы быть ближе к маме, которая лежит в больнице. Вскоре девочки узнают, что рядом с ними живут удивительные лесные духи, самый загадочный из которых — добрый пушистый великан Тоторо. Вместе с ним Сацуки и Мэй отправляются в невероятные приключения, где возможно все: кот-автобус, семена, растущие за одну ночь, и леса, которые укроют от любых бед.
Добрая и душевная сказка о детстве, семье и чудесах — «Мой сосед Тоторо». Смотреть этот мультфильм стоит хотя бы ради того, чтобы узнать: иногда для счастья достаточно верить в добрых духов и держать за руку того, кого любишь.
СтранаЯпония
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Аниме
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
- Режиссёр
Хаяо
Миядзаки
- НХАктриса
Норико
Хидака
- ТСАктриса
Тика
Сакамото
- ХТАктёр
Хитоси
Такаги
- ТКАктриса
Таниэ
Китабаяси
- ССАктриса
Суми
Симамото
- СИАктёр
Сигэсато
Итои
- ТААктёр
Тосиюки
Амагаса
- МХАктёр
Масаси
Хиросэ
- ЮМАктриса
Юко
Маруяма
- ЮМАктриса
Юко
Мидзутани
- Сценарист
Хаяо
Миядзаки
- ЭТПродюсер
Эико
Танака
- ЯТПродюсер
Ясуёси
Токума
- МОАктриса дубляжа
Марина
Осенко
- ЛЮАктриса дубляжа
Лилия
Юникова
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фильченко
- ТЧАктриса дубляжа
Татьяна
Чернявская
- МХАктриса дубляжа
Милена
Хорошко
- КОХудожник
Кадзуо
Ога
- ТСМонтажёр
Такэси
Сэяма
- ХСОператор
Хисао
Сираи
- ДХКомпозитор
Дзё
Хисаиси