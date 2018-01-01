Мой сосед Тоторо (фильм, 1988) смотреть онлайн

Приключенческое фэнтези «Мой сосед Тоторо» — мультфильм легендарного мастера аниме Хаяо Миядзаки.



Добро пожаловать в уютную японскую деревню, где повседневность переплетается с магией. Маленькие сестры Сацуки и Мэй вместе с отцом переезжают в старый дом, чтобы быть ближе к маме, которая лежит в больнице. Вскоре девочки узнают, что рядом с ними живут удивительные лесные духи, самый загадочный из которых — добрый пушистый великан Тоторо. Вместе с ним Сацуки и Мэй отправляются в невероятные приключения, где возможно все: кот-автобус, семена, растущие за одну ночь, и леса, которые укроют от любых бед.



Добрая и душевная сказка о детстве, семье и чудесах — «Мой сосед Тоторо». Смотреть этот мультфильм стоит хотя бы ради того, чтобы узнать: иногда для счастья достаточно верить в добрых духов и держать за руку того, кого любишь.



