Актёры и съёмочная группа фильма «Мой сосед Тоторо»
Режиссёры
Актёры
АктрисаSatsuki
Норико ХидакаNoriko Hidaka
АктрисаMei
Тика СакамотоChika Sakamoto
АктёрTotoro
Хитоси ТакагиHitoshi Takagi
АктрисаGranny
Таниэ КитабаясиTanie Kitabayashi
АктрисаYasuko Kusakabe
Суми СимамотоSumi Shimamoto
АктёрTatsuo Kusakabe
Сигэсато ИтоиShigesato Itoi
АктёрKanta
Тосиюки АмагасаToshiyuki Amagasa
АктёрKanta's Father
Масаси ХиросэMasashi Hirose
АктрисаKanta's Mother
Юко МаруямаYuko Maruyama
АктрисаWoman on Tractor