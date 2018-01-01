Wink
Детям
Мой сосед Тоторо
Актёры и съёмочная группа фильма «Мой сосед Тоторо»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой сосед Тоторо»

Режиссёры

Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки

Hayao Miyazaki
Режиссёр

Актёры

Норико Хидака

Норико Хидака

Noriko Hidaka
АктрисаSatsuki
Тика Сакамото

Тика Сакамото

Chika Sakamoto
АктрисаMei
Хитоси Такаги

Хитоси Такаги

Hitoshi Takagi
АктёрTotoro
Таниэ Китабаяси

Таниэ Китабаяси

Tanie Kitabayashi
АктрисаGranny
Суми Симамото

Суми Симамото

Sumi Shimamoto
АктрисаYasuko Kusakabe
Сигэсато Итои

Сигэсато Итои

Shigesato Itoi
АктёрTatsuo Kusakabe
Тосиюки Амагаса

Тосиюки Амагаса

Toshiyuki Amagasa
АктёрKanta
Масаси Хиросэ

Масаси Хиросэ

Masashi Hirose
АктёрKanta's Father
Юко Маруяма

Юко Маруяма

Yuko Maruyama
АктрисаKanta's Mother
Юко Мидзутани

Юко Мидзутани

Yuko Mizutani
АктрисаWoman on Tractor

Сценаристы

Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки

Hayao Miyazaki
Сценарист

Продюсеры

Эико Танака

Эико Танака

Eiko Tanaka
Продюсер
Ясуёси Токума

Ясуёси Токума

Yasuyoshi Tokuma
Продюсер

Актёры дубляжа

Марина Осенко

Марина Осенко

Актриса дубляжа
Лилия Юникова

Лилия Юникова

Актриса дубляжа
Александр Фильченко

Александр Фильченко

Актёр дубляжа
Татьяна Чернявская

Татьяна Чернявская

Актриса дубляжа
Милена Хорошко

Милена Хорошко

Актриса дубляжа

Художники

Кадзуо Ога

Кадзуо Ога

Kazuo Oga
Художник

Монтажёры

Такэси Сэяма

Такэси Сэяма

Takeshi Seyama
Монтажёр

Операторы

Хисао Сираи

Хисао Сираи

Hisao Shirai
Оператор

Композиторы

Дзё Хисаиси

Дзё Хисаиси

Joe Hisaishi
Композитор