Рыбка Поньо на утесе (фильм, 2008) смотреть онлайн
О фильме
Добрая сказка о дружбе, жизненном выборе и силе духа: «Рыбка Поньо на утесе» — работа маэстро Хаяо Миядзаки, создателя легендарных анимационных фильмов «Принцесса Мононоке» и «Ходячий замок».
Дочь морской богини и колдуна, Брунгильда решает сбежать от родителей на сушу. Она — единственная в потомстве русалка, которая больше похожа на человека, чем на рыбку. На суше странное существо находит пятилетний мальчик Соске, который дает ему имя Поньо и приносит домой. Соске вместе с мамой живут на краю утеса, и ждут возвращения отца из дальнего плавания. От спокойствия моря зависит жизнь этой семьи и всего прибрежного городка, а маленькую беглянку уже обыскалось все морское царство.
Вернется ли Поньо в море, как хочет того ее отец, или останется жить на земле, как обычная девочка? Очаровательный мультфильм «Рыбка Поньо на утесе» на русском языке можно смотреть в онлайн-кинотеатре Wink.
СтранаЯпония
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Драма, Фэнтези, Аниме
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
- Режиссёр
Хаяо
Миядзаки
- ЮНАктриса
Юриа
Нара
- ХДАктёр
Хироки
Дои
- ТЯАктриса
Томоко
Ямагути
- КНАктёр
Кадзусигэ
Нагасима
- ЮААктриса
Юки
Амами
- ДТАктёр
Джордж
Токоро
- РХАктриса
Руми
Хиираги
- АЯАктриса
Акико
Яно
- КЁАктриса
Кадзуко
Ёсиюки
- ТНАктриса
Томоко
Нараока
- Сценарист
Хаяо
Миядзаки
- ТСПродюсер
Тосио
Судзуки
- НФПродюсер
Наоя
Фудзимаки
- КХПродюсер
Кодзи
Хосино
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ЛЮАктриса дубляжа
Лилия
Юникова
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- ОЩАктриса дубляжа
Ольга
Щукина
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- НЁХудожник
Нобору
Ёсида
- Монтажёр
Хаяо
Миядзаки
- ТСМонтажёр
Такэси
Сэяма
- АООператор
Ацуси
Окуи
- ДХКомпозитор
Дзё
Хисаиси