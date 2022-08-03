Рыбка Поньо на утесе (фильм, 2008) смотреть онлайн

Добрая сказка о дружбе, жизненном выборе и силе духа: «Рыбка Поньо на утесе» — работа маэстро Хаяо Миядзаки, создателя легендарных анимационных фильмов «Принцесса Мононоке» и «Ходячий замок».



Дочь морской богини и колдуна, Брунгильда решает сбежать от родителей на сушу. Она — единственная в потомстве русалка, которая больше похожа на человека, чем на рыбку. На суше странное существо находит пятилетний мальчик Соске, который дает ему имя Поньо и приносит домой. Соске вместе с мамой живут на краю утеса, и ждут возвращения отца из дальнего плавания. От спокойствия моря зависит жизнь этой семьи и всего прибрежного городка, а маленькую беглянку уже обыскалось все морское царство.



Вернется ли Поньо в море, как хочет того ее отец, или останется жить на земле, как обычная девочка? Очаровательный мультфильм «Рыбка Поньо на утесе» на русском языке можно смотреть в онлайн-кинотеатре Wink.

