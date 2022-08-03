Мультфильм Ходячий замок (2004)

Избушка на курьих ножках никогда прежде не была столь впечатляющей. Чарующее фэнтези «Ходячий замок» — мультфильм от аниме-кудесника Хаяо Миядзаки.



Случайное знакомство с волшебником Хаулом навсегда меняет жизнь юной шляпницы Софи… но не так, как ей бы хотелось. Злая ведьма из ревности превращает девушку в дряхлую старушку, и теперь той придется искать способ снять проклятье. В поисках спасения Софи попадает в загадочный Ходячий замок — громадный механический дом на ногах, где живет Хаул. Вместе с волшебником, огненным демоном Кальцифером и другими необычными обитателями замка героиня оказывается в центре магических и политических событий, которые решат не только ее судьбу, но и судьбу целой страны.



Если любите добрые и немного сумасшедшие мультфильмы, где колдовство соседствует с любовью, а каждый кадр — как картина, то все, что вам нужно, — смотреть «Ходячий замок».

