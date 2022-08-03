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Мультфильм Ходячий замок (2004)
О фильме
Избушка на курьих ножках никогда прежде не была столь впечатляющей. Чарующее фэнтези «Ходячий замок» — мультфильм от аниме-кудесника Хаяо Миядзаки.
Случайное знакомство с волшебником Хаулом навсегда меняет жизнь юной шляпницы Софи… но не так, как ей бы хотелось. Злая ведьма из ревности превращает девушку в дряхлую старушку, и теперь той придется искать способ снять проклятье. В поисках спасения Софи попадает в загадочный Ходячий замок — громадный механический дом на ногах, где живет Хаул. Вместе с волшебником, огненным демоном Кальцифером и другими необычными обитателями замка героиня оказывается в центре магических и политических событий, которые решат не только ее судьбу, но и судьбу целой страны.
Если любите добрые и немного сумасшедшие мультфильмы, где колдовство соседствует с любовью, а каждый кадр — как картина, то все, что вам нужно, — смотреть «Ходячий замок».
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези, Аниме
КачествоFull HD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
- Режиссёр
Хаяо
Миядзаки
- ТБАктриса
Тиэко
Байсё
- ТКАктёр
Такуя
Кимура
- АМАктёр
Акихиро
Мива
- ТГАктёр
Тацуя
Гасюин
- РКАктёр
Рюносукэ
Камики
- МИАктёр
Мицунори
Исаки
- ЁОАктёр
Ё
Оидзуми
- АОАктёр
Акио
Оцука
- ДХАктёр
Даидзиро
Харада
- ХКАктриса
Харуко
Като
- Сценарист
Хаяо
Миядзаки
- ДУСценарист
Диана
Уинн Джонс
- ТСПродюсер
Тосио
Судзуки
- Продюсер
Хаяо
Миядзаки
- СПАктриса дубляжа
Светлана
Поваляева
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Каданин
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фильченко
- ЁТХудожник
Ёдзи
Такэсигэ
- НЁХудожник
Нобору
Ёсида
- ТСМонтажёр
Такэси
Сэяма
- АООператор
Ацуси
Окуи
- ДХКомпозитор
Дзё
Хисаиси