Лесная семейка (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Жители лесной деревеньки Сильвания готовятся к празднику, и девочка-крольчиха пытается найти подходящий подарок для своей мамы. «Лесная семейка» — мультфильм из Японии с милыми и добрыми персонажами-зверьками.



Есть на свете чудесное место, где совсем как люди живут лесные звери — оно зовется Сильванией. Каждый год там проходит Фестиваль звезд, и долгожданный праздник отмечают всей деревней. Жители готовятся с особой тщательностью: украшают дома и наряжаются сами. Но у крошки-крольчихи по имени Фрейя есть еще одна забота. Ее мама скоро празднует день рождения, и Фрейя во что бы то ни стало должна найти ей лучший подарок. Конечно, ей никак не обойтись без помощи верных друзей. Вместе им предстоит преодолеть немало трудностей, но ради улыбки мамы они готовы постараться!



Сможет ли Фрейя с друзьями подготовиться к праздникам, вы узнаете, если будете смотреть «Лесная семейка», мультфильм 2023 года, онлайн на видеосервисе Wink.



