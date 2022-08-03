Фильм Небесный замок Лапута
О фильме
Ранняя работа Хаяо Миядзаки, наполненная философией, красотой нездешних земель и захватывающими поворотами истории. Мультфильм «Небесный замок Лапута» — классика от Studio Ghibli, любимая многими поколениями.
Осиротевший мальчик Пазу трудится в шахте наравне со взрослыми. Он привык заботиться о себе сам и ни перед кем не отчитываться, однако в один из дней буквально ему на голову с небес приземляется девочка Сита. Она хранит при себе Летающий Камень, благодаря которому не разбивается при падении. Сита — обычная пастушка, которой ничего не известно о назначении этого камня, однако Пазу помнит, что его отец, бывший военным летчиком, рассказывал о башнях дворца в грозовом облаке. По легенде, Летающий Камень способен указать путь к острову Лапуте, парящему в небесах. Вот только за камнем и Ситой охотятся опасные люди, которые хотят использовать технологии Лапуты в качестве оружия. Кажется, что весь мир сошел с ума: военные и шпионы правительства готовы на все, чтобы завладеть тайнами летающего острова. Пазу и Сите предстоит проявить смелость, объединиться с воздушными пиратами и открыть тайны древних цивилизаций, чтобы уберечь мир от разрушения.
Смогут ли дети противостоять всем выпавшим на их долю угрозам? Смотреть «Небесный замок Лапута» в кино можно, приобретя билеты через сервис Афиша на сайте Wink.
СтранаЯпония
ЖанрСемейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Аниме
КачествоFull HD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
- Режиссёр
Хаяо
Миядзаки
- КЁАктриса
Кэйко
Ёкодзава
- МТАктриса
Маюми
Танака
- СКАктёр
Сукэкиё
Камэяма
- КХАктриса
Котоэ
Хацуи
- ЁЯАктёр
Ёсито
Ясухара
- МТАктёр
Минори
Тэрада
- ТКАктёр
Такудзо
Камияма
- ИНАктёр
Итиро
Нагаи
- ФТАктёр
Фудзио
Токита
- ХИАктёр
Хироси
Ито
- Сценарист
Хаяо
Миядзаки
- ИТПродюсер
Исао
Такахата
- ЯТПродюсер
Ясуёси
Токума
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- МБАктриса дубляжа
Мария
Бондаренко
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- АБАктриса дубляжа
Анна
Балицкая
- ОШАктёр дубляжа
Олег
Шевченко
- ТНХудожник
Тосио
Нодзаки
- НЯХудожник
Нидзо
Ямамото
- ЁКМонтажёр
Ёсихиро
Касахара
- Монтажёр
Хаяо
Миядзаки
- ТСМонтажёр
Такэси
Сэяма
- ХТОператор
Хироката
Такахаси
- ДХКомпозитор
Дзё
Хисаиси