Ранняя работа Хаяо Миядзаки, наполненная философией, красотой нездешних земель и захватывающими поворотами истории. Мультфильм «Небесный замок Лапута» — классика от Studio Ghibli, любимая многими поколениями.



Осиротевший мальчик Пазу трудится в шахте наравне со взрослыми. Он привык заботиться о себе сам и ни перед кем не отчитываться, однако в один из дней буквально ему на голову с небес приземляется девочка Сита. Она хранит при себе Летающий Камень, благодаря которому не разбивается при падении. Сита — обычная пастушка, которой ничего не известно о назначении этого камня, однако Пазу помнит, что его отец, бывший военным летчиком, рассказывал о башнях дворца в грозовом облаке. По легенде, Летающий Камень способен указать путь к острову Лапуте, парящему в небесах. Вот только за камнем и Ситой охотятся опасные люди, которые хотят использовать технологии Лапуты в качестве оружия. Кажется, что весь мир сошел с ума: военные и шпионы правительства готовы на все, чтобы завладеть тайнами летающего острова. Пазу и Сите предстоит проявить смелость, объединиться с воздушными пиратами и открыть тайны древних цивилизаций, чтобы уберечь мир от разрушения.



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