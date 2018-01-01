WinkДетямНебесный замок ЛапутаАктёры и съёмочная группа фильма «Небесный замок Лапута»
Актёры и съёмочная группа фильма «Небесный замок Лапута»
Режиссёры
Актёры
АктрисаSheeta
Кэйко ЁкодзаваKeiko Yokozawa
АктрисаPazu
Маюми ТанакаMayumi Tanaka
АктёрAnli
Сукэкиё КамэямаSukekiyo Kameyama
АктрисаDola
Котоэ ХацуиKotoe Hatsui
АктёрLui
Ёсито ЯсухараYoshito Yasuhara
АктёрMuska
Минори ТэрадаMinori Terada
АктёрShalulu
Такудзо КамиямаTakuzo Kamiyama
АктёрShogun Mouro
Итиро НагаиIchiro Nagai
АктёрUncle Pom
Фудзио ТокитаFujio Tokita
АктёрOyakata