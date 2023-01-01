Фишер (сериал, 2023) сезон 3 смотреть онлайн
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О сериале
Мрачный триллер с Иваном Янковским, Сашей Бортич и Александром Яценко расскажет о поимке Сергея Головкина, последнего казненного преступника в истории нашей страны.
В конце 1980-х в Московской области начинает орудовать жестокий маньяк-насильник, убивающий маленьких мальчиков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев, его грубоватый напарник Евгений Боков и юная следовательница Наталья Добровольская пытаются поймать преступника. Но расследование регулярно заходит в тупик — слишком много подозреваемых и слишком мало фактов. Главным свидетелем становится школьник, который лично знал одну из жертв. Но у мальчика слишком богатая фантазия — существует ли описанный им «Фишер» на самом деле? Это дело на рубеже двух эпох — конца Советского Союза и начала России — навсегда изменит всех, кого оно коснулось.
Шоураннерами проекта выступили Сергей Кальварский и Наталья Капустина, продюсерами — Федор Бондарчук, Жора Крыжовников, Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков и Дмитрий Табарчук, а режиссерами стали Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Роли в сериале «Фишер» исполнили Иван Янковский, Саша Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Андрей Максимов и другие. Оригинальный трек «В первый раз» специально для сериала записала группа Shortparis. Проект создан компанией Art Pictures Vision совместно со «Студией 812» по заказу «НМГ Студии». Съемки проекта завершились в 2022 году.
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Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Тарамаев
- Режиссёр
Любовь
Львова
- Режиссёр
Александр
Цой
- Актёр
Иван
Янковский
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актёр
Никита
Худяков
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Андрей
Кондратьев
- Актриса
Алина
Азур
- Актриса
Даша
Верещагина
- Актриса
Алена
Долголенко
- Актёр
Андрей
Максимов
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актёр
Алексей
Агранович
- Актёр
Степан
Девонин
- Актёр
Богдан
Жилин
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актриса
Софья
Шидловская
- Актёр
Василий
Копейкин
- Актёр
Артем
Григорьев
- ММАктриса
Марина
Митрофанова
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Сергей
Епишев
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актриса
Сафия
Яруллина
- Актриса
Ольга
Озоллапиня
- Актёр
Алексей
Гришин
- Актёр
Станислав
Соломатин
- Актриса
Александра
Бортич
- Актриса
Диана
Милютина
- Сценарист
Сергей
Кальварский
- Сценарист
Наталья
Капустина
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Наталья
Капустина
- Продюсер
Сергей
Кальварский
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Антон
Володькин
- ДУХудожница
Дарья
Уфимцева
- СГХудожница
Светлана
Грибанова
- ЕХМонтажёр
Елена
Хорева
- Оператор
Иван
Лебедев
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев