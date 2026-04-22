9.12023, Фишер. Сезон 3. Серия 7
Детектив, Драма18+
Иван Янковский и Александр Яценко в схватке с опасными преступниками. Шокирующий детектив по реальным уголовным делам
Контент станет доступным 09.07.2026
Фишер (сериал, 2023) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
В сериале «После Фишера. Инквизитор» вас ждет мрачное расследование убийства в одном из городков на Алтае. Погибшая — дочь чиновника, и ее смерть может быть связана с серией преступлений печально известного барнаульского маньяка. В этот раз следствие возглавят опер Белова и следователь Терехов, прибывший на подмогу из Барнаула.
Не пропустите новинку! «Фишер» (3 сезон) 7 серия: дата выхода — 9 июля!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Ольга
Френкель
- Режиссёр
Сергей
Тарамаев
- Режиссёр
Любовь
Львова
- Режиссёр
Александр
Цой
- Актёр
Александр
Петров
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актриса
Полина
Гухман
- Актёр
Игорь
Миркурбанов
- Актриса
Таисья
Калинина
- Актёр
Никита
Павленко
- Актёр
Баястан
Колдошалы
- ДПАктёр
Дмитрий
Павленко
- Актриса
Анна
Рыцарева
- Актёр
Артём
Осипов
- СУАктёр
Станислав
Устюжанин
- Актёр
Сергей
Шароватов
- ДОАктриса
Диана
Огай
- Актёр
Сейдулла
Молдаханов
- Актриса
Анна
Здор
- ВЛАктёр
Владимир
Ляхов
- Актёр
Антон
Денисенко
- ДМАктёр
Дамир
Миркамилов
- Актёр
Амаду
Мамадаков
- Актёр
Алексей
Тахаров
- ИКАктёр
Илья
Катунцев
- Актёр
Валерий
Панков
- Актёр
Виктор
Рябов
- Актриса
Елизавета
Никитина
- Актёр
Александр
Цой
- Актёр
Иван
Янковский
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актёр
Никита
Худяков
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Андрей
Кондратьев
- Актриса
Алина
Азур
- Актриса
Даша
Верещагина
- Актриса
Алена
Долголенко
- Актёр
Андрей
Максимов
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актёр
Алексей
Агранович
- Актёр
Степан
Девонин
- Актёр
Богдан
Жилин
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актриса
Софья
Шидловская
- Актёр
Василий
Копейкин
- Актёр
Артем
Григорьев
- ММАктриса
Марина
Митрофанова
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Сергей
Епишев
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актриса
Сафия
Яруллина
- Актриса
Ольга
Озоллапиня
- Актёр
Алексей
Гришин
- Актёр
Станислав
Соломатин
- Актриса
Александра
Бортич
- Актриса
Диана
Милютина
- Сценарист
Сергей
Кальварский
- Сценарист
Наталья
Капустина
- ТАСценарист
Татьяна
Арцеулова
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Наталья
Капустина
- Продюсер
Сергей
Кальварский
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Антон
Володькин
- АСПродюсер
Алексей
Сатолин
- АРПродюсер
Александр
Рубцов
- ДУХудожница
Дарья
Уфимцева
- СГХудожница
Светлана
Грибанова
- АКХудожник
Артем
Купина
- ЕХМонтажёр
Елена
Хорева
- Оператор
Иван
Лебедев
- ЛКОператор
Леван
Капанадзе
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев
- Креативный продюсер
Анна
Крутий
- КСКреативный продюсер
Ксения
Савельева
- Креативный продюсер
Денис
Уточкин