В сериале «После Фишера. Инквизитор» вас ждет мрачное расследование убийства в одном из городков на Алтае. Погибшая — дочь чиновника, и ее смерть может быть связана с серией преступлений печально известного барнаульского маньяка. В этот раз следствие возглавят опер Белова и следователь Терехов, прибывший на подмогу из Барнаула.



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