В шестом эпизоде маньяк снова сбегает. Айдар попадает в больницу с ранением, а Тонка ухаживает за ним. Саша вступает в переписку с Инквизитором. Виктор расследует покушение на Грека и узнает всю правду о своей матери. Белова от стресса напивается, а Терехов строит новые теории. В правильном ли направлении мыслит барнаульский следователь?



Что же на самом деле происходит в Умае? Узнайте, как продвигается расследование, посмотрев сериал «После Фишера. Инквизитор» (6 серия). Дата выхода: 2 июля!

