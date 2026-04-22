Фишер. Сезон 3. Серия 6
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Фишер
После Фишера. Инквизитор
6-я серия
9.12023, Фишер. Сезон 3. Серия 6
Детектив, Драма18+
Иван Янковский и Александр Яценко в схватке с опасными преступниками. Шокирующий детектив по реальным уголовным делам
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Фишер (сериал, 2023) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезонФишер. ЗатмениеПосле Фишера. Инквизитор4-й сезон

О сериале

В шестом эпизоде маньяк снова сбегает. Айдар попадает в больницу с ранением, а Тонка ухаживает за ним. Саша вступает в переписку с Инквизитором. Виктор расследует покушение на Грека и узнает всю правду о своей матери. Белова от стресса напивается, а Терехов строит новые теории. В правильном ли направлении мыслит барнаульский следователь?

Что же на самом деле происходит в Умае? Узнайте, как продвигается расследование, посмотрев сериал «После Фишера. Инквизитор» (6 серия). Дата выхода: 2 июля!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фишер»