Биография

Наталья Капустина — продюсер, сценарист и телеведущая. Номинант премии ТЭФИ. Вместе с Василием Стрельниковым была одним из лиц российского MTV «золотой эпохи» и пионером индустрии подкастов. Продюсировала шоу для телеканалов ТНТ, СТС, «Россия-1», «Супер», «Перец», РЕН ТВ и МУЗ-ТВ. Участвовала в создании проекта Тимура Бекмамбетова «На экране». Наталья Капустина была креативным продюсером короткометражных фильмов Сергея Кальварского «Процесс» и «Картина», получивших ряд международных наград. В 2022 году выступила одним из шоураннеров оригинального сериала more.tv «Фишер».