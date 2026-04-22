Фишер. Сезон 3. Серия 5
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Сериалы
Фишер
После Фишера. Инквизитор
5-я серия
9.12023, Фишер. Сезон 3. Серия 5
Детектив, Драма18+
Иван Янковский и Александр Яценко в схватке с опасными преступниками. Шокирующий детектив по реальным уголовным делам
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Фишер (сериал, 2023) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезонФишер. ЗатмениеПосле Фишера. Инквизитор4-й сезон

О сериале

В пятой серии детектива «После Фишера. Инквизитор» (2026) Белова и Терехов спасают Тонку и выходят на след серийного убийцы. Но им нужно поторопиться, маньяк похищает девятую жертву и готовится совершить ритуальное жертвоприношение… Успеют ли следователи спасти девушку?

Также в этом эпизоде зритель больше узнает о семье Начаркиных, а Саша поймет, что у ее действий есть последствия. Чем еще удивит сериал «После Фишера. Инквизитор»? 5 серия ждет вас на Wink! Дата выхода: 25 июня.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фишер»