В пятой серии детектива «После Фишера. Инквизитор» (2026) Белова и Терехов спасают Тонку и выходят на след серийного убийцы. Но им нужно поторопиться, маньяк похищает девятую жертву и готовится совершить ритуальное жертвоприношение… Успеют ли следователи спасти девушку?



Также в этом эпизоде зритель больше узнает о семье Начаркиных, а Саша поймет, что у ее действий есть последствия. Чем еще удивит сериал «После Фишера. Инквизитор»? 5 серия ждет вас на Wink! Дата выхода: 25 июня.

