Фишер. Сезон 3. Серия 2
Wink
Сериалы
Фишер
После Фишера. Инквизитор
2-я серия
9.12023, Фишер. Сезон 3. Серия 2
Детектив, Драма18+
Иван Янковский и Александр Яценко в схватке с опасными преступниками. Шокирующий детектив по реальным уголовным делам
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Фишер (сериал, 2023) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезонФишер. ЗатмениеПосле Фишера. Инквизитор4-й сезон

О сериале

Во второй серии детектива «После Фишера. Инквизитор» (2026) Тонка находит место, где алтайский маньяк пытал своих жертв, и решает вернуться в город, чтобы помочь расследованию. Терехов начинает копать под местного авторитета Грека, которого боится полиция — даже дерзкая Белова. Виктор (младший сын Грека) отправляется в тайгу, чтобы найти дом Тонки и выяснить, правда ли она дочь Афганца.

Все следы ведут в лес. Все ответы скрываются в прошлом. Сериал «После Фишера. Инквизитор» смотреть можно на Wink. Дата выхода второй серии: 4 июня.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фишер»