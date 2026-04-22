Во второй серии детектива «После Фишера. Инквизитор» (2026) Тонка находит место, где алтайский маньяк пытал своих жертв, и решает вернуться в город, чтобы помочь расследованию. Терехов начинает копать под местного авторитета Грека, которого боится полиция — даже дерзкая Белова. Виктор (младший сын Грека) отправляется в тайгу, чтобы найти дом Тонки и выяснить, правда ли она дочь Афганца.



Все следы ведут в лес. Все ответы скрываются в прошлом. Сериал «После Фишера. Инквизитор» смотреть можно на Wink. Дата выхода второй серии: 4 июня.

