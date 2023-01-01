Фишер (сериал, 2023) сезон 4 смотреть онлайн

Мрачный триллер с Иваном Янковским, Сашей Бортич и Александром Яценко расскажет о поимке Сергея Головкина, последнего казненного преступника в истории нашей страны.



В конце 1980-х в Московской области начинает орудовать жестокий маньяк-насильник, убивающий маленьких мальчиков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев, его грубоватый напарник Евгений Боков и юная следовательница Наталья Добровольская пытаются поймать преступника. Но расследование регулярно заходит в тупик — слишком много подозреваемых и слишком мало фактов. Главным свидетелем становится школьник, который лично знал одну из жертв. Но у мальчика слишком богатая фантазия — существует ли описанный им «Фишер» на самом деле? Это дело на рубеже двух эпох — конца Советского Союза и начала России — навсегда изменит всех, кого оно коснулось.



Шоураннерами проекта выступили Сергей Кальварский и Наталья Капустина, продюсерами — Федор Бондарчук, Жора Крыжовников, Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков и Дмитрий Табарчук, а режиссерами стали Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Роли в сериале «Фишер» исполнили Иван Янковский, Саша Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Андрей Максимов и другие. Оригинальный трек «В первый раз» специально для сериала записала группа Shortparis. Проект создан компанией Art Pictures Vision совместно со «Студией 812» по заказу «НМГ Студии». Съемки проекта завершились в 2022 году.



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