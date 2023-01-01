Биография

Сейдулла Молдаханов — советский, заслуженный артист Республики Узбекистан. Родился в Ташкенте 24 мая 1958 года. Артист окончил ВГИК и начал служить в ташкентском театре «Ильхом». Набравшись опыта, стал преподавать пластику и актерское мастерство в театральных учебных заведениях СНГ. Педагогом Молдаханов работает и по сей день. В 1982 году Сейдулла Молдаханов начал свой съемочный путь. Первой весомой работой в фильмографии артиста стала советская кинолента «Действуй по обстановке!». Также исполнил ведущую роль в полнометражной картине «На Муромской дорожке» 1993 года. Среди громких проектов, в которых играл актер, числятся историческая драма «Годунов», фильм-биография «Высоцкий. Спасибо, что живой» и детективный сериал «Нулевой пациент».