Фишер (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн
9.22025, Фишер. Сезон 2 1 серия
Драмы, Триллеры18+
В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором все не так, как кажется. Основано на реальных событиях.
Этот сериал пока недоступен
Сезоны и серии
Сюжет
В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором все не так, как кажется. Основано на реальных событиях.
«Зрителя ждет встреча с новым реальным уголовным делом. Из этических соображений мы пока не можем рассказать, с каким именно, — оно произошло относительно недавно и многие из участников событий еще живы», — рассказал автор сценария и шоураннер проекта Сергей Кальварский.
Сериал Фишер 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Тарамаев
- Режиссёр
Любовь
Львова
- Актёр
Иван
Янковский
- Актриса
Александра
Бортич
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актёр
Роман
Евдокимов
- А�ктриса
Ольга
Озоллапиня
- Актёр
Алексей
Гришин
- Актёр
Станислав
Соломатин
- Актриса
Диана
Милютина
- Сценарист
Сергей
Кальварский
- Сценарист
Наталья
Капустина
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Сергей
Кальварский
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- ДУХудожница
Дарья
Уфимцева
- СГХудожница
Светлана
Грибанова
- ЕХМонтажёр
Елена
Хорева
- Оператор
Иван
Лебедев
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев