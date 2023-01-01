Фишер (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором все не так, как кажется. Основано на реальных событиях.





«Зрителя ждет встреча с новым реальным уголовным делом. Из этических соображений мы пока не можем рассказать, с каким именно, — оно произошло относительно недавно и многие из участников событий еще живы», — рассказал автор сценария и шоураннер проекта Сергей Кальварский.



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