Фишер. Сезон 2
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Фишер (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн

9.22025, Фишер. Сезон 2 1 серия
Драмы, Триллеры18+
В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором все не так, как кажется. Основано на реальных событиях.

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Сюжет

В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором все не так, как кажется. Основано на реальных событиях.


«Зрителя ждет встреча с новым реальным уголовным делом. Из этических соображений мы пока не можем рассказать, с каким именно, — оно произошло относительно недавно и многие из участников событий еще живы», — рассказал автор сценария и шоураннер проекта Сергей Кальварский.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фишер»