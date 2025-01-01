Фишер, 2 сезон, 1 серия. Затмение

Пока Фишеру не вынесен приговор о смертной казни, следователь генпрокуратуры Евгений Боков пытается его разговорить. Необходимо узнать, сколько преступлений на самом деле совершил серийный убийца и где искать тело одного из мальчиков. Между тем где-то в горах на юге России происходит страшное ДТП. На месте аварии находят сумку, набитую долларами, и за дело берутся исполняющая обязанности начальника милиции Надежда Райкина и следователь Злобин. В первый же день расследование заходит в тупик, а Боков получает письмо с просьбой о помощи от отчаявшейся незнакомки.



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