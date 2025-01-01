Фишер. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Фишер
Фишер. Затмение
1-я серия
9.32025, Фишер. Сезон 2. Серия 1
Драма, Триллер18+
В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором все не так, как кажется. Основано на реальных событиях.

Фишер, 2 сезон, 1 серия. Затмение

Сезоны и серии

1-й сезонФишер. Затмение

О сериале

Пока Фишеру не вынесен приговор о смертной казни, следователь генпрокуратуры Евгений Боков пытается его разговорить. Необходимо узнать, сколько преступлений на самом деле совершил серийный убийца и где искать тело одного из мальчиков. Между тем где-то в горах на юге России происходит страшное ДТП. На месте аварии находят сумку, набитую долларами, и за дело берутся исполняющая обязанности начальника милиции Надежда Райкина и следователь Злобин. В первый же день расследование заходит в тупик, а Боков получает письмо с просьбой о помощи от отчаявшейся незнакомки.

Герой Ивана Янковского начинает расследовать новое дело, и мы рекомендуем увидеть это своими глазами. Начинайте смотреть сериал «Фишер» — 1 серия 2 сезона в онлайн-кинотеатре Wink доступна с 29 мая!

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Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фишер»