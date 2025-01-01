Фишер, 2 сезон, 6 серия. Затмение

Выжившая жертва маньяка приходит в сознание, и у следователей к ней много вопросов. Во время обыска квартиры Живого найдены косвенные улики, которые эксперт Варя должна тщательно проверить, а место нового убийства в лесу оцепляют до рассвета, чтобы осмотреть при свете дня. Между тем мэр города приглашает в больницу журналистов, чтобы показать, что жизни Лены Трофимовой ничего не угрожает.



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