Фишер. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Фишер
Фишер. Затмение
6-я серия
9.32025, Фишер. Сезон 2. Серия 6
Драма, Триллер18+
В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором все не так, как кажется. Основано на реальных событиях.
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Фишер, 2 сезон, 6 серия. Затмение

Сезоны и серии

1-й сезонФишер. Затмение

О сериале

Выжившая жертва маньяка приходит в сознание, и у следователей к ней много вопросов. Во время обыска квартиры Живого найдены косвенные улики, которые эксперт Варя должна тщательно проверить, а место нового убийства в лесу оцепляют до рассвета, чтобы осмотреть при свете дня. Между тем мэр города приглашает в больницу журналистов, чтобы показать, что жизни Лены Трофимовой ничего не угрожает.

В Курортном станет безопасно, только когда серийный убийца окажется за решеткой. Продолжаем следить за расследованием в сериале «Фишер» — 6 серия 2 сезона в онлайн-кинотеатре Wink ждет вас прямо сейчас!

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Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фишер»