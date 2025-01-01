WinkСериалыФишерФишер. Затмение6-я серия
9.32025, Фишер. Сезон 2. Серия 6
Драма, Триллер18+
В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором все не так, как кажется. Основано на реальных событиях.
Серия в подписке «Wink»
Фишер, 2 сезон, 6 серия. Затмение
Сезоны и серии
О сериале
Выжившая жертва маньяка приходит в сознание, и у следователей к ней много вопросов. Во время обыска квартиры Живого найдены косвенные улики, которые эксперт Варя должна тщательно проверить, а место нового убийства в лесу оцепляют до рассвета, чтобы осмотреть при свете дня. Между тем мэр города приглашает в больницу журналистов, чтобы показать, что жизни Лены Трофимовой ничего не угрожает.
В Курортном станет безопасно, только когда серийный убийца окажется за решеткой. Продолжаем следить за расследованием в сериале «Фишер» — 6 серия 2 сезона в онлайн-кинотеатре Wink ждет вас прямо сейчас!
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Тарамаев
- Режиссёр
Любовь
Львова
- Режиссёр
Александр
Цой
- Актёр
Иван
Янковский
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актёр
Никита
Худяков
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Андрей
Кондратьев
- Актриса
Алина
Азур
- Актриса
Даша
Верещагина
- Актриса
Алена
Долголенко
- Актёр
Андрей
Максимов
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актёр
Алексей
Агранович
- Актёр
Степан
Девонин
- Актёр
Богдан
Жилин
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актриса
Софья
Шидловская
- Актёр
Василий
Копейкин
- Актёр
Артем
Григорьев
- ММАктриса
Марина
Митрофанова
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Сергей
Епишев
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актриса
Сафия
Яруллина
- Актриса
Ольга
Озоллапиня
- Актёр
Алексей
Гришин
- Актёр
Станислав
Соломатин
- Актриса
Александра
Бортич
- Актриса
Диана
Милютина
- Сценарист
Сергей
Кальварский
- Сценарист
Наталья
Капустина
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Наталья
Капустина
- Продюсер
Сергей
Кальварский
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Антон
Володькин
- ДУХудожница
Дарья
Уфимцева
- СГХудожница
Светлана
Грибанова
- ЕХМонтажёр
Елена
Хорева
- Оператор
Иван
Лебедев
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев