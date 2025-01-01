Фишер. Сезон 2. Серия 3
Wink
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Фишер
Фишер. Затмение
3-я серия
9.32025, Фишер. Сезон 2. Серия 3
Драма, Триллер18+
В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором все не так, как кажется. Основано на реальных событиях.
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Фишер, 2 сезон, 3 серия. Затмение

Сезоны и серии

1-й сезонФишер. Затмение

О сериале

Пока Боков в одиночку ловит преступника на живца, Козырев в Москве берется за допрос Фишера. Между тем в южном городке происходит еще одно зверское убийство, но милиция до сих пор не знает, имеет ли оно что-то общее с похищением детей. Молодой следователь Злобин все реже появляется дома, и, отчаявшись, Дина собирается выйти в свет без мужа. В Курортном стало крайне опасно, но жители об этом не знают: за исключением милиции, мэра и нескольких взрослых, чьи дочери бесследно исчезли.

Смогут ли Боков и Райкина объединить силы в борьбе против жестокого убийцы? Продолжаем смотреть сериал «Фишер», 2 сезон, — 3 серия в онлайн-кинотеатре Wink доступна прямо сейчас!

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Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фишер»