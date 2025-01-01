Фишер, 2 сезон, 3 серия. Затмение

Пока Боков в одиночку ловит преступника на живца, Козырев в Москве берется за допрос Фишера. Между тем в южном городке происходит еще одно зверское убийство, но милиция до сих пор не знает, имеет ли оно что-то общее с похищением детей. Молодой следователь Злобин все реже появляется дома, и, отчаявшись, Дина собирается выйти в свет без мужа. В Курортном стало крайне опасно, но жители об этом не знают: за исключением милиции, мэра и нескольких взрослых, чьи дочери бесследно исчезли.



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