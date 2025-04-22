Фишер, 2 сезон, 5 серия. Затмение

Евгений Боков подозревает, что в особняке произошло массовое убийство, но мэр города преподносит трагедию как несчастный случай. Во время допроса Островский выдает компрометирующие факты из прошлого Славы Вдовина, и сбежавшего парня объявляют в розыск. Между тем Злобин находит ритуальный магазин, в котором была куплена черная лента, а у следствия появляется новый свидетель — выжившая жертва серийного убийцы.



Героиня Ирины Старшенбаум больше никому не доверяет — даже своим коллегам. Поможет ли это найти опасного преступника, узнаем в следующих эпизодах.


