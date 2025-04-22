Фишер. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Фишер
Фишер. Затмение
5-я серия
9.22025, Фишер. Сезон 2. Серия 5
Драма, Триллер18+
В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором все не так, как кажется. Основано на реальных событиях.
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Фишер, 2 сезон, 5 серия. Затмение

Сезоны и серии

1-й сезонФишер. ЗатмениеПосле Фишера. Инквизитор4-й сезон

О сериале

Евгений Боков подозревает, что в особняке произошло массовое убийство, но мэр города преподносит трагедию как несчастный случай. Во время допроса Островский выдает компрометирующие факты из прошлого Славы Вдовина, и сбежавшего парня объявляют в розыск. Между тем Злобин находит ритуальный магазин, в котором была куплена черная лента, а у следствия появляется новый свидетель — выжившая жертва серийного убийцы.

Героиня Ирины Старшенбаум больше никому не доверяет — даже своим коллегам. Поможет ли это найти опасного преступника, узнаем в следующих эпизодах. Продолжайте смотреть сериал «Фишер» — 5 серия 2 сезона доступна эксклюзивно в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фишер»