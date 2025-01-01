Фишер, 2 сезон, 7 серия. Затмение

После встречи с экстрасенсом у следствия появляются новые зацепки, а у Бокова — подсказка, где искать Славу Вдовина. Между тем в Курортный приезжает Валерий Козырев, и его появление кардинально меняет обстановку в городе. Надежда Райкина продолжает бороться за то, чтобы удочерить Машу Ершову, и готовится к свадьбе младшей сестры, которая состоится уже завтра. После тяжелого рабочего дня Евгений Боков приглашает Любу в ресторан на парное свидание с Ваней и его женой.



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