Фишер. Сезон 2. Серия 7
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Фишер
Фишер. Затмение
7-я серия
9.32025, Фишер. Сезон 2. Серия 7
Драма, Триллер18+
В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором все не так, как кажется. Основано на реальных событиях.
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Фишер, 2 сезон, 7 серия. Затмение

Сезоны и серии

1-й сезонФишер. Затмение

О сериале

После встречи с экстрасенсом у следствия появляются новые зацепки, а у Бокова — подсказка, где искать Славу Вдовина. Между тем в Курортный приезжает Валерий Козырев, и его появление кардинально меняет обстановку в городе. Надежда Райкина продолжает бороться за то, чтобы удочерить Машу Ершову, и готовится к свадьбе младшей сестры, которая состоится уже завтра. После тяжелого рабочего дня Евгений Боков приглашает Любу в ресторан на парное свидание с Ваней и его женой.

Продолжайте смотреть сериал «Фишер» — 7 серия 2 сезона покажет, как изменились отношения героев Ивана Янковского и Никиты Худякова.

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Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фишер»