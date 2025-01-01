Фишер, 2 сезон, 2 серия. Затмение
Сезоны и серии
О сериале
После трагической ночи милиция организует поиски пропавшей матери и ее старшей дочери, а бывалый следователь Евгений Боков помогает юному коллеге справиться со стрессом. Между тем на берегу Черного моря приезжие москвичи обсуждают незаконную сделку и предвкушают сорвать большой куш. В Курортном становится небезопасно, и мэр города ставит Надежде Райкиной жесткое условие — найти преступника за 48 часов.
Сериал «Фишер», 2 сезон 2 серия, расскажет, как Надежда Райкина получила должность исполняющей обязанности начальника милиции и на что она готова ради дела. Смотрите детектив с Ириной Старшенбаум и Иваном Янковским эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink!
Сериал Фишер 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Тарамаев
- Режиссёр
Любовь
Львова
- Режиссёр
Александр
Цой
- Актёр
Иван
Янковский
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актёр
Никита
Худяков
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Андрей
Кондратьев
- Актриса
Алина
Азур
- Актриса
Даша
Верещагина
- Актриса
Алена
Долголенко
- Актёр
Андрей
Максимов
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актёр
Алексей
Агранович
- Актёр
Степан
Девонин
- Актёр
Богдан
Жилин
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актриса
Софья
Шидловская
- Актёр
Василий
Копейкин
- Актёр
Артем
Григорьев
- ММАктриса
Марина
Митрофанова
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Сергей
Епишев
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актриса
Сафия
Яруллина
- Актриса
Ольга
Озоллапиня
- Актёр
Алексей
Гришин
- Актёр
Станислав
Соломатин
- Актриса
Александра
Бортич
- Актриса
Диана
Милютина
- Сценарист
Сергей
Кальварский
- Сценарист
Наталья
Капустина
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Наталья
Капустина
- Продюсер
Сергей
Кальварский
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Антон
Володькин
- ДУХудожница
Дарья
Уфимцева
- СГХудожница
Светлана
Грибанова
- ЕХМонтажёр
Елена
Хорева
- Оператор
Иван
Лебедев
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев