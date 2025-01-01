Фишер, 2 сезон, 2 серия. Затмение

После трагической ночи милиция организует поиски пропавшей матери и ее старшей дочери, а бывалый следователь Евгений Боков помогает юному коллеге справиться со стрессом. Между тем на берегу Черного моря приезжие москвичи обсуждают незаконную сделку и предвкушают сорвать большой куш. В Курортном становится небезопасно, и мэр города ставит Надежде Райкиной жесткое условие — найти преступника за 48 часов.



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