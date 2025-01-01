Фишер. Сезон 2. Серия 2
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Фишер
Фишер. Затмение
2-я серия
9.32025, Фишер. Сезон 2. Серия 2
Драма, Триллер18+
В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором все не так, как кажется. Основано на реальных событиях.
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Фишер, 2 сезон, 2 серия. Затмение

Сезоны и серии

1-й сезонФишер. Затмение

О сериале

После трагической ночи милиция организует поиски пропавшей матери и ее старшей дочери, а бывалый следователь Евгений Боков помогает юному коллеге справиться со стрессом. Между тем на берегу Черного моря приезжие москвичи обсуждают незаконную сделку и предвкушают сорвать большой куш. В Курортном становится небезопасно, и мэр города ставит Надежде Райкиной жесткое условие — найти преступника за 48 часов.

Сериал «Фишер», 2 сезон 2 серия, расскажет, как Надежда Райкина получила должность исполняющей обязанности начальника милиции и на что она готова ради дела. Смотрите детектив с Ириной Старшенбаум и Иваном Янковским эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фишер»