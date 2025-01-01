Фишер. Сезон 2. Серия 4
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Фишер
Фишер. Затмение
4-я серия
9.32025, Фишер. Сезон 2. Серия 4
Драма, Триллер18+
В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором все не так, как кажется. Основано на реальных событиях.
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Фишер, 2 сезон, 4 серия. Затмение

Сезоны и серии

1-й сезонФишер. Затмение

О сериале

Близятся дебаты кандидатов в мэры, и Валентина Ивановна требует срочно найти подозреваемого в убийствах и посадить за решетку. Тем временем Евгений Боков и Ваня Злобин расследуют новое преступление на местной пасеке, а Надежда Райкина узнает страшную тайну своей младшей сестры. Вскоре у следователей появляется серьезная зацепка, но что если она ведет их по ложному следу?

Напоминаем, что в этом детективе все не то, чем кажется: чтобы распутать дело об убийствах на Черном море, продолжайте смотреть 2 сезон сериала «Фишер» — 4 серия онлайн доступна только на видеосервисе Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фишер»