Фишер, 2 сезон, 4 серия. Затмение

Близятся дебаты кандидатов в мэры, и Валентина Ивановна требует срочно найти подозреваемого в убийствах и посадить за решетку. Тем временем Евгений Боков и Ваня Злобин расследуют новое преступление на местной пасеке, а Надежда Райкина узнает страшную тайну своей младшей сестры. Вскоре у следователей появляется серьезная зацепка, но что если она ведет их по ложному следу?



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