Фишер. Сезон 3. Серия 4
Wink
Сериалы
Фишер
После Фишера. Инквизитор
4-я серия
9.12023, Фишер. Сезон 3. Серия 4
Детектив, Драма18+
Иван Янковский и Александр Яценко в схватке с опасными преступниками. Шокирующий детектив по реальным уголовным делам
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Фишер (сериал, 2023) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезонФишер. ЗатмениеПосле Фишера. Инквизитор4-й сезон

О сериале

В четвертом эпизоде сериала «После Фишера. Инквизитор» (2026) Терехов ищет доказательства, что Пётр виновен в пожаре 2006 года, а маньяк — тот, кто привозит ему продукты. Белова отправляется в Барнаул, чтобы встретиться с матерью восьмой жертвы. Айдар изучает вместе с археологами пещеру с захоронениями и делает важное открытие.

Смогут ли следователи разобраться, как мыслит серийный убийца, и выйти на его след? Сериал «После Фишера. Инквизитор» смотреть можно в онлайн-кинотеатре Wink! Дата выхода 4 серии: 18 июня.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фишер»