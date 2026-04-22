В четвертом эпизоде сериала «После Фишера. Инквизитор» (2026) Терехов ищет доказательства, что Пётр виновен в пожаре 2006 года, а маньяк — тот, кто привозит ему продукты. Белова отправляется в Барнаул, чтобы встретиться с матерью восьмой жертвы. Айдар изучает вместе с археологами пещеру с захоронениями и делает важное открытие.



Смогут ли следователи разобраться, как мыслит серийный убийца, и выйти на его след? Сериал «После Фишера. Инквизитор» смотреть можно в онлайн-кинотеатре Wink! Дата выхода 4 серии: 18 июня.

