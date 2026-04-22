Сериал «После Фишера. Инквизитор» смотреть все интереснее и интереснее! В третьей серии Тонка находит след маньяка в лесу. Они с Беловой отправляются в тайгу на поиски захоронения жертв. В это время Терехов и Айдар изучают зацепки с внедорожником и решают навестить отшельника, которого начинают подозревать в причастности к серии убийств.



Но все ли так просто? На верном ли пути герои сериала «После Фишера. Инквизитор»? 3 серия ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink. Дата выхода: 11 июня.

