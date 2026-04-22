Фишер. Сезон 3. Серия 3
Wink
Сериалы
Фишер
После Фишера. Инквизитор
3-я серия
9.12023, Фишер. Сезон 3. Серия 3
Детектив, Драма18+
Иван Янковский и Александр Яценко в схватке с опасными преступниками. Шокирующий детектив по реальным уголовным делам
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Фишер (сериал, 2023) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезонФишер. ЗатмениеПосле Фишера. Инквизитор4-й сезон

О сериале

Сериал «После Фишера. Инквизитор» смотреть все интереснее и интереснее! В третьей серии Тонка находит след маньяка в лесу. Они с Беловой отправляются в тайгу на поиски захоронения жертв. В это время Терехов и Айдар изучают зацепки с внедорожником и решают навестить отшельника, которого начинают подозревать в причастности к серии убийств.

Но все ли так просто? На верном ли пути герои сериала «После Фишера. Инквизитор»? 3 серия ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink. Дата выхода: 11 июня.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фишер»