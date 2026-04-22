Фишер. Сезон 3. Серия 8
Wink
Сериалы
Фишер
После Фишера. Инквизитор
8-я серия
9.12023, Фишер. Сезон 3. Серия 8
Детектив, Драма18+
Иван Янковский и Александр Яценко в схватке с опасными преступниками. Шокирующий детектив по реальным уголовным делам

Контент станет доступным 16.07.2026

Фишер (сериал, 2023) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезонФишер. ЗатмениеПосле Фишера. Инквизитор4-й сезон

О сериале

В сериале «После Фишера. Инквизитор» вас ждет мрачное расследование убийства в одном из городков на Алтае. Погибшая — дочь чиновника, и ее смерть может быть связана с серией преступлений печально известного барнаульского маньяка. В этот раз следствие возглавят опер Белова и следователь Терехов, прибывший на подмогу из Барнаула.

Не пропустите новинку! «Фишер» (3 сезон) 8 серия: дата выхода — 16 июля!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фишер»