Фильмы с высоким рейтингом

Эта подборка станет для вас удобным путеводителем по картинам, высоко отмеченным критиками и зрителями. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть лучшие фильмы с высоким рейтингом без рекламы! В нашей подборке вас ждут зарубежные хиты «Догмен», «Невидимый гость», «Удача Логана» и «Голодные игры: И вспыхнет пламя», а также российский супергеройский фильм «Майор Гром: Чумной Доктор». Нравятся трогательные ленты? Рекомендуем драмы «Хатико: самый верный друг», «Вкус счастья», «Что видно отсюда», «Возвращение» Андрея Звягинцева и «Красивый мальчик» с Тимоти Шаламе в главной роли. Для любителей азиатского кино есть корейские и японские ленты «Синоби», «Пустой дом», «Горечь и сладость», «Вздох», «Страшная воля богов» и «Я видел дьявола». Если ищете фильмы для поднятия настроения, включайте комедии «За бортом, «Красотка на всю голову», «Крысиные бега» и «Убойные каникулы». Любителям острых ощущений подойдут триллеры «Неудержимые», «Вне/себя» и «Жизнь Дэвида Гейла». Смотреть фильмы онлайн с высоким рейтингом — удовольствие, доступное каждому зрителю на видеосервисе Wink! При покупке останутся в личной коллекции навсегда.