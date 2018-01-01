Фильмы с высоким рейтингом
Эта подборка станет для вас удобным путеводителем по картинам, высоко отмеченным критиками и зрителями. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть лучшие фильмы с высоким рейтингом без рекламы! В нашей подборке вас ждут зарубежные хиты «Догмен», «Невидимый гость», «Удача Логана» и «Голодные игры: И вспыхнет пламя», а также российский супергеройский фильм «Майор Гром: Чумной Доктор». Нравятся трогательные ленты? Рекомендуем драмы «Хатико: самый верный друг», «Вкус счастья», «Что видно отсюда», «Возвращение» Андрея Звягинцева и «Красивый мальчик» с Тимоти Шаламе в главной роли. Для любителей азиатского кино есть корейские и японские ленты «Синоби», «Пустой дом», «Горечь и сладость», «Вздох», «Страшная воля богов» и «Я видел дьявола». Если ищете фильмы для поднятия настроения, включайте комедии «За бортом, «Красотка на всю голову», «Крысиные бега» и «Убойные каникулы». Любителям острых ощущений подойдут триллеры «Неудержимые», «Вне/себя» и «Жизнь Дэвида Гейла». Смотреть фильмы онлайн с высоким рейтингом — удовольствие, доступное каждому зрителю на видеосервисе Wink! При покупке останутся в личной коллекции навсегда.

Постер к фильму Хищные твари 2025
8.2

Хищные твари

2025, 94 мин
Постер к фильму Вундеркинд 2025
7.7

Вундеркинд

2025, 105 мин
Постер к фильму Верни ее из мертвых 2025
7.5

Верни ее из мертвых

2025, 99 мин
Постер к фильму Эмир Самарканда 2024
7.4

Эмир Самарканда

2024, 142 мин
Постер к фильму Верный друг 2024
8.4

Верный друг

2024, 114 мин
Постер к фильму Нулевые 2024
7.5

Нулевые

2024, 88 мин
Постер к фильму Принц из рая 2. Королевское предложение 2024
8.3

Принц из рая 2. Королевское предложение

2024, 81 мин
Постер к фильму Боб Тревино поставил лайк 2024
7.7

Боб Тревино поставил лайк

2024, 97 мин
Постер к фильму Бунинъ 2024
7.0

Бунинъ

2024, 81 мин
Постер к фильму Клуб разбитых сердец 2024
8.1

Клуб разбитых сердец

2024, 99 мин
Постер к фильму Диодорова. Против течения 2024
9.5

Диодорова. Против течения

2024, 93 мин
Постер к фильму Время вернуться 2024
8.6

Время вернуться

2024, 110 мин
Постер к фильму Через год в это же время 2024
8.2

Через год в это же время

2024, 111 мин
Постер к фильму Альтернативный выбор 2024
7.2

Альтернативный выбор

2024, 65 мин
Постер к фильму Энди Уорхол. Мечта по-американски 2023
6.4

Энди Уорхол. Мечта по-американски

2023, 98 мин
Постер к фильму Догмен 2023
8.5

Догмен

2023, 105 мин
Постер к фильму Выкуп 2023
8.8

Выкуп

2023, 126 мин
Постер к фильму До встречи на Венере 2023
7.8

До встречи на Венере

2023, 90 мин
Постер к фильму Поедем с тобой в Макао 2023
6.6

Поедем с тобой в Макао

2023, 79 мин
Постер к фильму Родители строгого режима 2022
8.4

Родители строгого режима

2022, 76 мин
Постер к фильму Что видно отсюда 2022
6.9

Что видно отсюда

2022, 105 мин
Постер к фильму Лиза 2022
8.4

Лиза

2022, 90 мин
Постер к фильму При чем тут любовь? 2022
8.0

При чем тут любовь?

2022, 104 мин
Постер к фильму Золотой конвой 2022
7.7

Золотой конвой

2022, 117 мин
Постер к фильму Цена искупления 2022
9.0

Цена искупления

2022, 96 мин
Постер к фильму Мизантроп 2022
8.2

Мизантроп

2022, 114 мин
Постер к фильму Турист 2021
9.2

Турист

2021, 95 мин
Постер к фильму Солнцепек 2021
9.4

Солнцепек

2021, 127 мин
Постер к фильму Гнев человеческий 2021
8.9

Гнев человеческий

2021, 113 мин
Постер к фильму Обратный отсчет 2021
8.6

Обратный отсчет

2021, 90 мин
Постер к фильму Добро пожаловать в семью 2021
9.0

Добро пожаловать в семью

2021, 111 мин
Постер к фильму Четыре хороших дня 2020
8.7

Четыре хороших дня

2020, 96 мин
Постер к фильму Сестренка 2019
9.5

Сестренка

2019, 90 мин
Постер к фильму Доза счастья 2019
7.7

Доза счастья

2019, 100 мин
Постер к фильму Дом Пьера Кардена 2019
8.9

Дом Пьера Кардена

2019, 97 мин
Постер к фильму Сорокин трип 2019
7.2

Сорокин трип

2019, 90 мин
Постер к фильму Джентльмены 2019
9.1

Джентльмены

2019, 108 мин
Постер к фильму Дитя робота 2019
8.2

Дитя робота

2019, 108 мин
Постер к фильму Гангстер, коп и дьявол 2019
9.2

Гангстер, коп и дьявол

2019, 105 мин
Постер к фильму Британский психопат 2019
8.5

Британский психопат

2019, 84 мин
Постер к фильму Лев Яшин. Вратарь моей мечты 2019
9.0

Лев Яшин. Вратарь моей мечты

2019, 111 мин
Постер к фильму Власть 2018
8.2

Власть

2018, 127 мин
Постер к фильму Шедевр 2018
8.2

Шедевр

2018, 100 мин
Постер к фильму Красивый мальчик 2018
7.4

Красивый мальчик

2018, 115 мин
Постер к фильму Пассажир 2018
9.0

Пассажир

2018, 100 мин
Постер к фильму Страна призраков 2018
8.0

Страна призраков

2018, 87 мин
Постер к фильму Во власти стихии 2018
8.9

Во власти стихии

2018, 92 мин
Постер к фильму Супергерои 2018
8.0

Супергерои

2018, 112 мин