Клуб разбитых сердец (фильм, 2024) смотреть онлайн

Амбициозная журналистка готовит статью о фирме, которая помогает людям расставаться с парнями и девушками. Она еще не знает, что к ним за помощью обратился и ее бойфренд. Ромком «Клуб разбитых сердец» — фильм �о том, можно ли закончить отношения без скандала.



«Клуб разбитых сердец» предлагает свои услуги тем, кто не может решиться на откровенный разговор о расставании со своей второй половинкой. Лицо компании — энергичный Дилан, который совсем не следит за расписанием. Организация же лежит на его приятеле Мике. Вместе они подходят к каждому заказу как к сложной операции, требующей тщательной подготовки. Деятельностью их компании заинтересовывается Зои — журналистка, которая старается контролировать все вокруг. Она недолюбливает Дилана и его методы, поэтому собирается написать о клубе разгромную статью. Она договаривается, что будет сопровождать Мика и Дилана во время работы, не подозревая, что клиентом клуба стал ее бойфренд Свен, уставший от тотального контроля.



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