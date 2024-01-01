Через год в это же время (фильм, 2024) смотреть онлайн

История любви двух людей, родившихся в один день, но ведущих абсолютно разные жизни. Вдохновляющий британский ромком «Через год в это же время» — фильм, снятый монтажером «Реальной любви» Ником Муром.



Минни родилась прямо на Новый год, но уверена, что всю жизнь ее преследует проклятие невезения. Однажды, после особенно неудачного празднования, она встречает Куинна: молодой человек не только родился в один день с Минни, но и носит имя, которым ее мать хотела наградить дочь. На первый взгляд кажется, что Куинн, в отличие от Минни, живет шикарной жизнью и купается в деньгах. Девушка уверена, что он украл ее удачу. Проклятие вновь дает себе знать, когда небольшой кейтеринговый бизнес Минни оказывается под угрозой, однако Куинн вызывается ей помочь.



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