Лиза
Wink
Фильмы
Лиза
8.42022, Лиза
Драмы, Мелодрамы90 мин18+
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Лиза (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Мелодрама о враче, который поставил себе цель во что бы то ни стало найти средство от рака, чтобы спасти дочь своего друга. Когда у профессора Тополя умерла дочь, он приложил все усилия в попытке не опустить руки и помогать другим, несмотря на невыносимую душевную травму. Теперь его цель — сделать лекарство от рака, чтобы страшная болезнь не выкашивала больше людей. Он бросает на это все ресурсы, особенно когда в опасности оказывается жизнь Лизы, дочери его друга. Но, как ни парадоксально, против него начинает выступать сама система здравоохранения, которой не выгодно, чтобы онкобольные исчезли как класс. в хорошем качестве онлайн

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лиза»

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