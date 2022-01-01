Лиза (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Мелодрама о враче, который поставил себе цель во что бы то ни стало найти средство от рака, чтобы спасти дочь своего друга. Когда у профессора Тополя умерла дочь, он приложил все усилия в попытке не опустить руки и помогать другим, несмотря на невыносимую душевную травму. Теперь его цель — сделать лекарство от рака, чтобы страшная болезнь не выкашивала больше людей. Он бросает на это все ресурсы, особенно когда в опасности оказывается жизнь Лизы, дочери его друга. Но, как ни парадоксально, против него начинает выступать сама система здравоохранения, которой не выгодно, чтобы онкобольные исчезли как класс. в хорошем качестве онлайн
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- КНРежиссёр
Кмель
Нтсама
- АКАктёр
Алексей
Капишников
- АГАктриса
Александра
Грибко
- МВАктриса
Марина
Вайнбранд
- АСАктёр
Александр
Суворов
- СГАктриса
Светлана
Гончарова
- ЕМАктриса
Елизавета
Медведева
- ДКАктёр
Дмитрий
Красилов
- ВНАктёр
Валентин
Николаев
- ЕБАктриса
Елена
Бирк
- ИКАктёр
Игорь
Котик
- КНСценарист
Кмель
Нтсама
- ЕМСценарист
Елена
Муравская
- ЗГСценарист
Зоя
Гурбанова
- КНПродюсер
Кмель
Нтсама
- ЮШПродюсер
Юлия
Шморгун
- ИСПродюсер
Илья
Северов
- МЕПродюсер
Марина
Ефимова
- СЗАктриса дубляжа
София
Земская
- АСХудожница
Анастасия
Скутарь
- АПМонтажёр
Андрей
Першин
- ВИОператор
Василий
Иванов
- Композитор
Константин
Познеков
- Композитор
Александр
Вартанов