Обратный отсчет
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Обратный отсчет
8.62021, Balsinjehan
Триллер, Боевик90 мин18+

Обратный отсчет (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

В машину финансового консультанта заложена бомба, которая сработает, если он или его дети покинут салон. Корейский ремейк испанского остросюжетного триллера «Незнакомец».

Ли Сонгю — успешный финансовый консультант в частном банке Пусана. Он дает клиентам советы о том, какие вложения принесут им больше всего прибыли. Но в погоне за деньгами Сонгю порой забывает провести время с семьей, и его отношения с женой и детьми становятся напряженными. Однажды он берется отвезти сына и дочь в школу и обнаруживает в автомобиле подброшенный телефон, на который поступает звонок с неизвестного номера. Незнакомец по имени Чжину сообщает, что в салоне заложена бомба, которая сработает, если кто-либо попытается выйти из машины. Чтобы сохранить жизнь себе и детям, Сонгю должен заплатить серьезный выкуп, сумма которого с течением времени только увеличивается.

Что предпримет Сонгю и почему жертвой стала именно его семья, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Обратный отсчет» онлайн в хорошем качестве на Wink.

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Страна
Южная Корея
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb