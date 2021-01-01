Обратный отсчет (фильм, 2021) смотреть онлайн

В машину финансового консультанта заложена бомба, которая сработает, если он или его дети покинут салон. Корейский ремейк испанского остросюжетного триллера «Незнакомец».



Ли Сонгю — успешный финансовый консультант в частном банке Пусана. Он дает клиентам советы о том, какие вложения принесут им больше всего прибыли. Но в погоне за деньгами Сонгю порой забывает провести время с семьей, и его отношения с женой и детьми становятся напряженными. Однажды он берется отвезти сына и дочь в школу и обнаруживает в автомобиле подброшенный телефон, на который поступает звонок с неизвестного номера. Незнакомец по имени Чжину сообщает, что в салоне заложена бомба, которая сработает, если кто-либо попытается выйти из машины. Чтобы сохранить жизнь себе и детям, Сонгю должен заплатить серьезный выкуп, сумма которого с течением времени только увеличивается.



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