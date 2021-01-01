Обратный отсчет (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
В машину финансового консультанта заложена бомба, которая сработает, если он или его дети покинут салон. Корейский ремейк испанского остросюжетного триллера «Незнакомец».
Ли Сонгю — успешный финансовый консультант в частном банке Пусана. Он дает клиентам советы о том, какие вложения принесут им больше всего прибыли. Но в погоне за деньгами Сонгю порой забывает провести время с семьей, и его отношения с женой и детьми становятся напряженными. Однажды он берется отвезти сына и дочь в школу и обнаруживает в автомобиле подброшенный телефон, на который поступает звонок с неизвестного номера. Незнакомец по имени Чжину сообщает, что в салоне заложена бомба, которая сработает, если кто-либо попытается выйти из машины. Чтобы сохранить жизнь себе и детям, Сонгю должен заплатить серьезный выкуп, сумма которого с течением времени только увеличивается.
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СтранаЮжная Корея
ЖанрБоевик, Криминал, Триллер
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
- КЧРежиссёр
Ким
Чхан-джу
- Актёр
Чо
У-джин
- ЛДАктриса
Ли
Джэ-ин
- ЧГАктриса
Чин
Гён
- КТАктёр
Ким
Тхэ-юль
- Актёр
Чи
Чхан-ук
- РСАктёр
Рю
Сын-су
- КДАктриса
Ким
Джи-хо
- ЧСАктёр
Чон
Сок-хо
- ЧЭАктриса
Чон
Э-ён
- ЧЮАктёр
Чин
Ю-чхан
- КМСценарист
Ким
Ми-хён
- АМСценарист
Альберто
Марини
- ЧДПродюсер
Чхве
Джин-хи
- ЧСХудожница
Чо
Сан-гён
- КЧМонтажёр
Ким
Чхан-джу
- КТОператор
Ким
Тхэ-су
- КТКомпозитор
Ким
Тхэ-сон