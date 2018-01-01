WinkФильмыОбратный отсчетАктёры и съёмочная группа фильма «Обратный отсчет»
Актёры и съёмочная группа фильма «Обратный отсчет»
Режиссёры
Актёры
АктёрLee Seong-gyoo
Чо У-джинJo Woo-jin
АктрисаLee Hye-in
Ли Джэ-инLee Jae-in
АктрисаTeam leader Ban Yeong-hee
Чин ГёнJin Gyeong
АктёрLee Min-joon
Ким Тхэ-юльKim Tae-yool
АктёрJin-woo
Чи Чхан-укJi Chang-wook
АктёрChief of police
Рю Сын-суRyoo Seung-soo
АктрисаPark Yeon-soo
Ким Джи-хоKim Ji-ho
АктёрJeong-ho
Чон Сок-хоJeon Seok-ho
АктрисаJeong-ho's wife
Чон Э-ёнJeong Ae-yeon
АктёрLee Min-joon's friend