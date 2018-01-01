Wink
Фильмы
Обратный отсчет
Актёры и съёмочная группа фильма «Обратный отсчет»

Режиссёры

Ким Чхан-джу

Kim Chang-joo
Режиссёр

Актёры

Чо У-джин

Jo Woo-jin
АктёрLee Seong-gyoo
Ли Джэ-ин

Lee Jae-in
АктрисаLee Hye-in
Чин Гён

Jin Gyeong
АктрисаTeam leader Ban Yeong-hee
Ким Тхэ-юль

Kim Tae-yool
АктёрLee Min-joon
Чи Чхан-ук

Ji Chang-wook
АктёрJin-woo
Рю Сын-су

Ryoo Seung-soo
АктёрChief of police
Ким Джи-хо

Kim Ji-ho
АктрисаPark Yeon-soo
Чон Сок-хо

Jeon Seok-ho
АктёрJeong-ho
Чон Э-ён

Jeong Ae-yeon
АктрисаJeong-ho's wife
Чин Ю-чхан

Jin Yoo-chan
АктёрLee Min-joon's friend

Сценаристы

Ким Ми-хён

Kim Mi-hyeon
Сценарист
Альберто Марини

Alberto Marini
Сценарист

Продюсеры

Чхве Джин-хи

Choi Jin-hee
Продюсер

Художники

Чо Сан-гён

Jo Sang-gyeong
Художница

Монтажёры

Ким Чхан-джу

Kim Chang-joo
Монтажёр

Операторы

Ким Тхэ-су

Kim Tae-soo
Оператор

Композиторы

Ким Тхэ-сон

Kim Tae-seong
Композитор