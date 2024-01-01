Эмир Самарканда (фильм, 2024) смотреть онлайн

Захватывающий путь великого узбекского правителя Ялангтуша Баходира, защищавшего страну от кровожадных врагов. Исторический эпик «Эмир Самарканда» — фильм о легендарном военачальнике, преобразившем свое государство.



Победы Ялангтуша Баходира сделали Бухарское ханство известным на все семь земель. Новости о могуществе этого государства разносились по миру, и вместе с успехами появились и враги. Жители Самарканда обращались к эмиру Баходиру за помощью и получали защиту. Благодаря ему в самом сердце города, на площади Регистан, появились шедевры узбекской архитектуры. Однако не все оставались довольны достижениями эмира: зависть и алчность ослепляла тех, кто готов был пойти на предательство ради славы.



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