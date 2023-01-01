Wink
Фильмы
Эмир Самарканда
Актёры и съёмочная группа фильма «Эмир Самарканда»

Актёры и съёмочная группа фильма «Эмир Самарканда»

Режиссёры

Джахонгир Ахмедов

Джахонгир Ахмедов

Режиссёр

Актёры

Бекзод Мухаммадкаримов

Бекзод Мухаммадкаримов

Bekzod Mukhammadkarimov
АктёрИмамкулихан
Назим Джумаев

Назим Джумаев

Nazim Dzhumaev
АктёрАбдулазиз Султан
Эльбек Файзиев

Эльбек Файзиев

Elbek Fayziev
АктёрАбдуллах

Сценаристы

Джахонгир Ахмедов

Джахонгир Ахмедов

Сценарист

Продюсеры

Зафар Юлдашев

Зафар Юлдашев

Продюсер

Композиторы

Данияр Агзамов

Данияр Агзамов

Doniyor Agzamov
Композитор