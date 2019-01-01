Сорокин трип
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Сорокин трип

Сорокин трип (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

7.12019, Сорокин трип
Документальные90 мин18+

Сюжет

Документальный фильм посвящен едва ли не самому значительному отечественному писателю современности Владимиру Сорокину. Он вспоминает болезненные моменты, побудившие его заняться творчеством, рассказывает о поисках авторского почерка и культурной среде, оказавшей влияние на его становление.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb