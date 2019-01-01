Сорокин трип (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Документальный фильм посвящен едва ли не самому значительному отечественному писателю современности Владимиру Сорокину. Он вспоминает болезненные моменты, побудившие его заняться творчеством, рассказывает о поисках авторского почерка и культурной среде, оказавшей влияние на его становление.



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