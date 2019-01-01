Сорокин трип (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
7.12019, Сорокин трип
Документальные90 мин18+
Сюжет
Документальный фильм посвящен едва ли не самому значительному отечественному писателю современности Владимиру Сорокину. Он вспоминает болезненные моменты, побудившие его заняться творчеством, рассказывает о поисках авторского почерка и культурной среде, оказавшей влияние на его становление.
Сорокин трип смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb