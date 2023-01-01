Биография

Максим Игнатенко — российский оператор. Родился в Норильске 8 марта 1985 года. Будущий кинодеятель с детства увлекался фото- и видеосъемкой. После окончания школы он поступил в Санкт-Петербургский университет кино и телевидения, в котором обучался в мастерской Иосифа Волынского. В 2008 году Максим окончил вуз со специальностью «Кинооператорство» и начал снимать любительские документальные фильмы. Кинодебютом Максима Игнатенко стала лента «Первая высота», которую он снял еще будучи студентом. На счету оператора 4 документальные работы, среди которых проект «Бондарчук. Battle». В 2019 году Игнатенко попробовал себя в художественной картине, сняв второй сезон бандитского многосерийного сериала «Зема».