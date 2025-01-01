Фильм 28 дней

О фильме
История двадцати восьми дней, предшествовавших трагическим событиям 4марта 2005 года. Тогда навоенном контрольно-пропускном пункте СШАв Багдаде отпуль американского патруля погиб директор итальянских секретных служб Никола Калипари. Никола пожертвовал своей жизнью ради спасения журналистки газеты Manifesto Джулианы Сгрены, похищенной террористической ячейкой вИраке.
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Рейтинг
7.3 IMDb
- АТРежиссёр
Алессандро
Тонда
- БФАктёр
Бьяджо
Форестьери
- СРАктёр
Серджо
Романо
- БМАктёр
Бениамино
Марконе
- КСАктёр
Клаудио
Сантамария
- СБАктриса
Соня
Бергамаско
- МРАктёр
Массимилиано
Росси
- МТАктёр
Маурицио
Тезеи
- АФАктриса
Анна
Ферцетти
- ФМСценарист
Фабио
Моричи
- СПСценарист
Сандро
Петралья
- АБПродюсер
Андреа
Борелла
- ГМПродюсер
Гульельмо
Маркетти
- ДДХудожница
Джиневра
Де Каролис
- ПВКомпозитор
Паоло
Вивальди