28 дней
Wink
Фильмы
28 дней

Фильм 28 дней

2025, Il nibbio
Драма18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

История двадцати восьми дней, предшествовавших трагическим событиям 4марта 2005 года. Тогда навоенном контрольно-пропускном пункте СШАв Багдаде отпуль американского патруля погиб директор итальянских секретных служб Никола Калипари. Никола пожертвовал своей жизнью ради спасения журналистки газеты Manifesto Джулианы Сгрены, похищенной террористической ячейкой вИраке.

28 дней покупка билетов в кино онлайн

Страна
Италия, Бельгия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.3 IMDb