Дом Пьера Кардена (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Миллионы знают культовый логотип и надпись Pierre Cardin, но немногие знают человека, стоящего за этим известнейшим брендом. Кто такой Пьер Карден? Именно на этот вопрос и ищут ответ создатели фильма. Какая история стоит за легендарной иконой? Создатели дают редкий шанс заглянуть в сознание гения, рассказывая о жизненном и творческом путях Пьера Кардена. Великий модельер предоставил режиссерам эксклюзивный доступ к его архивам и внутрь своей империи, а также дал несколько интервью на закате собственной карьеры.



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