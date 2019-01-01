Дом Пьера Кардена
Wink
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Дом Пьера Кардена
8.92019, House of Cardin
Документальные97 мин18+
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Дом Пьера Кардена (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Миллионы знают культовый логотип и надпись Pierre Cardin, но немногие знают человека, стоящего за этим известнейшим брендом. Кто такой Пьер Карден? Именно на этот вопрос и ищут ответ создатели фильма. Какая история стоит за легендарной иконой? Создатели дают редкий шанс заглянуть в сознание гения, рассказывая о жизненном и творческом путях Пьера Кардена. Великий модельер предоставил режиссерам эксклюзивный доступ к его архивам и внутрь своей империи, а также дал несколько интервью на закате собственной карьеры.

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Информация

Страна
США, Франция
Качество
Full HD, SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb