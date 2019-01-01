Дом Пьера Кардена (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Миллионы знают культовый логотип и надпись Pierre Cardin, но немногие знают человека, стоящего за этим известнейшим брендом. Кто такой Пьер Карден? Именно на этот вопрос и ищут ответ создатели фильма. Какая история стоит за легендарной иконой? Создатели дают редкий шанс заглянуть в сознание гения, рассказывая о жизненном и творческом путях Пьера Кардена. Великий модельер предоставил режиссерам эксклюзивный доступ к его архивам и внутрь своей империи, а также дал несколько интервью на закате собственной карьеры.
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Информация
СтранаСША, Франция
КачествоFull HD, SD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ПДРежиссёр
П.
Дэвид Эберсоул
- ТХРежиссёр
Тодд
Хьюз
- ПКАктёр
Пьер
Карден
- ЖГАктёр
Жан-Поль
Готье
- ФШАктёр
Филипп
Штарк
- НКАктриса
Наоми
Кэмпбелл
- Актриса
Шэрон
Стоун
- ГПАктриса
Го
Пэй
- ЖЖАктёр
Жан-Мишель
Жарр
- ЭКАктёр
Элис
Купер
- ДУАктриса
Дайонн
Уорвик
- КТАктёр
Кензо
Такада
- ПДПродюсер
П.
Дэвид Эберсоул
- ТХПродюсер
Тодд
Хьюз
- БКМонтажёр
Брэд
Комфорт
- МММонтажёр
Мел
Мел Сукэкава Муринг