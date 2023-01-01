Культовое кино
8.3
Четыреста ударов
1959, 95 мин
Бесплатно
8.7
Рокко и его братья
1960, 170 мин
Бесплатно
8.9
Черная кошка, белый кот
1998, 123 мин
Бесплатно
7.5
Короткий фильм о любви
1988, 87 мин
Бесплатно
8.7
Мертвец
1995, 116 мин
Бесплатно
7.9
Три цв�ета: Красный
1994, 95 мин
Бесплатно
7.9
Кинолюбитель
1979, 113 мин
Бесплатно
8.2
Клео от 5 до 7
1962, 86 мин
Бесплатно
8.3
Репетиция оркестра
1978, 69 мин
Бесплатно
8.0
Джейн Б. глазами Аньес В.
1987, 93 мин
Бесплатно
7.5
Нежная кожа
1964, 113 мин
Бесплатно
7.8
Жюль и Джим
1962, 106 мин
Бесплатно
6.9
Короткий фильм об убийстве
1987, 83 мин
Бесплатно
8.0
Три цвета: Синий
1993, 91 мин
Бесплатно
8.9
Шербурские зонтики
1964, 87 мин
Бесплатно
7.1
Двойная жизнь Вероники
1991, 96 мин
Бесплатно
7.8
Процесс Жанны д'Арк
1962, 64 мин
Бесплатно
8.2
Случай
1981, 121 мин
Бесплатно
7.8
Мой американский дядюшка
1980, 121 мин
Бесплатно
7.4
Карманник
1959, 71 мин
Бесплатно
7.4
Три цвета: Белый
1993, 91 мин
Бесплатно
7.5
Стреляйте в пианиста
1960, 77 мин
Бесплатно
7.5
Семейный очаг
1970, 93 мин
Бесплатно
7.6
Одна поет, другая нет
1976, 116 мин
Бесплатно
6.6
Без конца
1984, 100 мин
Бесплатно
7.2
Украденные поцелуи
1968, 87 мин
Бесплатно
8.5
Кофе и сигареты
2003, 92 мин
Бесплатно
7.7
Соседка
1981, 101 мин
Бесплатно
7.1
Шоссе в никуда
1996, 128 мин
Бесплатно
7.8
Женское дело
1988, 107 мин
Бесплатно
7.6
Счастье
1965, 77 мин
Бесплатно
7.7
Твин Пикс: Сквозь огонь
1992, 125 мин
Бесплатно
7.1
Две англичанки и континент
1971, 123 мин
Бесплатно
5.8
Голова-ластик
1977, 86 мин
Бесплатно
7.3
Церемония
1995, 107 мин
Бесплатно
7.4
Ускользающая любовь
1979, 89 мин
Бесплатно
7.7
Пуэнт-Курт
1955, 77 мин
Бесплатно
7.7
Без крыши, вне закона
1985, 105 мин
Бесплатно
7.1
Мелодрама
1986, 110 мин
Бесплатно
8.3
Девушки из Рошфора
1967, 124 мин
Бесплатно
7.2
Маски
1987, 96 мин
Бесплатно
8.1
Мадам Бовари
1991, 136 мин
Бесплатно
7.4
Фисгармония
2016, 114 мин
Бесплатно
6.3
Код неизвестен
2000, 116 мин
Бесплатно
7.5
Летнее время
2008, 102 мин
Бесплатно
6.7
Ирма Веп
1996, 91 мин
Бесплатно
6.3
Параноид парк
2007, 80 мин
Бесплатно
7.4
Черная Венера
2009, 158 мин
Бесплатно