Полнометражный режиссерский дебют обладателя Каннской ветви Оливье Ассайаса. Иван, Анн и Анри — романтики и бунтари, играющие в рок-группе и мечтающие прогреметь не только в родной Франции, но и во всем мире. Случайное убийство владельца магазина музыкальных инструментов переворачивает жизнь троицы с ног на голову, делая ее по-настоящему опасной.

