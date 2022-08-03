Беспорядок
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Беспорядок (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

6.51986, Désordre
Драма, Музыка87 мин18+

О фильме

Полнометражный режиссерский дебют обладателя Каннской ветви Оливье Ассайаса. Иван, Анн и Анри — романтики и бунтари, играющие в рок-группе и мечтающие прогреметь не только в родной Франции, но и во всем мире. Случайное убийство владельца магазина музыкальных инструментов переворачивает жизнь троицы с ног на голову, делая ее по-настоящему опасной.

Страна
Франция
Жанр
Драма, Музыка
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Беспорядок»