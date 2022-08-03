Беспорядок (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
6.51986, Désordre
Драма, Музыка87 мин18+
О фильме
Полнометражный режиссерский дебют обладателя Каннской ветви Оливье Ассайаса. Иван, Анн и Анри — романтики и бунтари, играющие в рок-группе и мечтающие прогреметь не только в родной Франции, но и во всем мире. Случайное убийство владельца магазина музыкальных инструментов переворачивает жизнь троицы с ног на голову, делая ее по-настоящему опасной.
Рейтинг
6.2 IMDb
- Режиссёр
Оливье
Ассайас
- ВСАктёр
Вадек
Станчак
- АГАктриса
Анн-Жизель
Гласс
- ЛБАктёр
Люка
Бельво
- РМАктёр
Реми
Мартен
- КДАктриса
Коринн
Дакла
- СдАктёр
Симон
де Ла Бросс
- ЭШАктёр
Этьен
Шико
- ФДАктёр
Филипп
Демарль
- ЖМАктриса
Жюльет
Май
- ЭДАктёр
Этьен
Дао
- Сценарист
Оливье
Ассайас
- КППродюсер
Клод-Эрик
Пуару
- ЖЛПродюсер
Жан
Люк Аяш
- ФКХудожница
Франсуаза
Клевел
- ЛБМонтажёр
Люк
Барнье
- ДЛОператор
Дени
Ленуар
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред