Черная кошка, белый кот (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно

1998, Crna mačka, beli mačor
Комедия о том, как дерзкая афера приводит к двум свадьбам. Одна из самых известных работ сербского режиссера Эмира Кустурицы, отмеченная на Венецианском кинофестивале. Чтобы отдать крупный долг криминальному авторитету Дадану, сын цыганского барона Матко соглашается женить своего отпрыска Заре на Афродите, родственнице бандита. Вот только такой перспективе не рады ни жених, ни невеста, к тому же вот-вот обнаружится, что Матко соврал влиятельному товарищу своего уважаемого отца. Как герои истории будут выбираться из неудобного положения, расскажет фильм 1998 года «Черная кошка, белый кот» — смотреть его можно в видеосервисе Wink онлайн в хорошем качестве.

Франция, Австрия, Греция, Югославия, Германия
Комедия, Криминал, Мелодрама
SD
123 мин

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb

