Черная кошка, белый кот (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Комедия о том, как дерзкая афера приводит к двум свадьбам. Одна из самых известных работ сербского режиссера Эмира Кустурицы, отмеченная на Венецианском кинофестивале. Чтобы отдать крупный долг криминальному авторитету Дадану, сын цыганского барона Матко соглашается женить своего отпрыска Заре на Афродите, родственнице бандита. Вот только такой перспективе не рады ни жених, ни невеста, к тому же вот-вот обнаружится, что Матко соврал влиятельному товарищу своего уважаемого отца. Как герои истории будут выбираться из неудобного положения, расскажет фильм 1998 года «Черная кошка, белый кот» — смотреть его можно в видеосервисе Wink онлайн в хорошем качестве.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эмир
Кустурица
- БСАктёр
Байрам
Севердзан
- СТАктёр
Срджан
Тодорович
- БКАктриса
Бранка
Катич
- ФААктёр
Флориян
Айдини
- ЛААктриса
Любица
Аджович
- ЗМАктёр
Забит
Мемедов
- ССАктёр
Сабри
Сулеймани
- ЯДАктёр
Ясар
Дестани
- ССАктёр
Стоян
Сотиров
- ПЛАктёр
Предраг
Лакович
- ГМСценарист
Гордан
Михич
- КБПродюсер
Карл
Баумгартнер
- РГПродюсер
Раймон
Гобель
- НЛХудожник
Небойша
Липанович
- ДВХудожник
Драган
Вракар
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- ДНКомпозитор
Др.
Неле Карайлич
- ДСКомпозитор
Деян
Спаравало