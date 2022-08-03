Черная Венера (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
7.52009, Vénus noire
Драма, Исторический158 мин18+
О фильме
Картина посвящена драматичной судьбе Саарти Баартман – южноафриканки, получившей в Европе начала XIX столетия прозвище «готтентотской Венеры». Предприимчивый антрепренер вывез ее из Африки в Европу, где на протяжении нескольких лет выставлял рабыню в различных фрик-шоу, заставляя ее демонстрировать на людях огромные ягодицы — типичные для женщины койсанских народов и считающиеся на родине Баартман признаком красоты.
СтранаБельгия, Франция
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время158 мин / 02:38
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АКРежиссёр
Абделатиф
Кешиш
- ЯТАктриса
Яхима
Торрес
- АДАктёр
Андре
Джейкобс
- Актёр
Оливье
Гурме
- ЭЛАктриса
Элина
Ловенсон
- ФМАктёр
Франсуа
Марторе
- МЖАктёр
Мишель
Жьонти
- Актёр
Жан-Кристоф
Буве
- ДПАктёр
Джонатан
Пиенаар
- РМАктёр
Реми
Мартен
- ЖМАктёр
Жан-Жак
Моро
- АКСценарист
Абделатиф
Кешиш
- ГЛСценарист
Галия
Лакруа
- ШЖПродюсер
Шарль
Жилибер
- МКПродюсер
Марин
Кармиц
- НКПродюсер
Натанаэль
Кармиц
- ФПХудожница
Фабио
Перрон
- ГЛМонтажёр
Галия
Лакруа
- АЛМонтажёр
Альбертина
Ластера
- ЛБОператор
Любомир
Бакчев