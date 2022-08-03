Черная Венера
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Черная Венера

Черная Венера (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

7.52009, Vénus noire
Драма, Исторический158 мин18+

О фильме

Картина посвящена драматичной судьбе Саарти Баартман – южноафриканки, получившей в Европе начала XIX столетия прозвище «готтентотской Венеры». Предприимчивый антрепренер вывез ее из Африки в Европу, где на протяжении нескольких лет выставлял рабыню в различных фрик-шоу, заставляя ее демонстрировать на людях огромные ягодицы — типичные для женщины койсанских народов и считающиеся на родине Баартман признаком красоты.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
158 мин / 02:38

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черная Венера»