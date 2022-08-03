Черная Венера (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Картина посвящена драматичной судьбе Саарти Баартман – южноафриканки, получившей в Европе начала XIX столетия прозвище «готтентотской Венеры». Предприимчивый антрепренер вывез ее из Африки в Европу, где на протяжении нескольких лет выставлял рабыню в различных фрик-шоу, заставляя ее демонстрировать на людях огромные ягодицы — типичные для женщины койсанских народов и считающиеся на родине Баартман признаком красоты.

