Пытаясь забыть о трагедии, произошедшей с его женой, некогда известный пианист Эдвард Сароян работает в баре под именем Шарли Колера. Но его попытки скрыться от жизни безуспешны: Шарли влюбляется в официантку Лену. Комично робея при виде Лены, Шарли между тем с легкостью заводит интригу со своей соседкой - проституткой Клариссой.

