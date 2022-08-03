Стреляйте в пианиста (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно
7.71960, Tirez sur le pianiste
Триллер, Нуар77 мин18+
О фильме
Пытаясь забыть о трагедии, произошедшей с его женой, некогда известный пианист Эдвард Сароян работает в баре под именем Шарли Колера. Но его попытки скрыться от жизни безуспешны: Шарли влюбляется в официантку Лену. Комично робея при виде Лены, Шарли между тем с легкостью заводит интригу со своей соседкой - проституткой Клариссой.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ФТРежиссёр
Франсуа
Трюффо
- ШААктёр
Шарль
Азнавур
- МДАктриса
Мари
Дюбуа
- НБАктриса
Николь
Берже
- Актриса
Мишель
Мерсье
- СДАктёр
Серж
Даври
- КМАктёр
Клод
Мансар
- РКАктёр
Ришар
Канаян
- АРАктёр
Альбер
Реми
- ЖААктёр
Жан-Жак
Асланян
- ДБАктёр
Даниэль
Буланже
- ФТСценарист
Франсуа
Трюффо
- ДГСценарист
Дэвид
Гудис
- ММСценарист
Марсель
Мусси
- ПБПродюсер
Пьер
Бронберже
- КБМонтажёр
Клодин
Буше
- СДМонтажёр
Сесиль
Декуги
- РКОператор
Рауль
Кутар
- ЖДКомпозитор
Жорж
Делерю