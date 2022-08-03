Стреляйте в пианиста
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Стреляйте в пианиста

Стреляйте в пианиста (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно

7.71960, Tirez sur le pianiste
Триллер, Нуар77 мин18+

О фильме

Пытаясь забыть о трагедии, произошедшей с его женой, некогда известный пианист Эдвард Сароян работает в баре под именем Шарли Колера. Но его попытки скрыться от жизни безуспешны: Шарли влюбляется в официантку Лену. Комично робея при виде Лены, Шарли между тем с легкостью заводит интригу со своей соседкой - проституткой Клариссой.

Страна
Франция
Жанр
Нуар, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стреляйте в пианиста»