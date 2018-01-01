Wink
Фильмы
Стреляйте в пианиста
Актёры и съёмочная группа фильма «Стреляйте в пианиста»

Актёры и съёмочная группа фильма «Стреляйте в пианиста»

Режиссёры

Франсуа Трюффо

Франсуа Трюффо

François Truffaut
Режиссёр

Актёры

Шарль Азнавур

Шарль Азнавур

Charles Aznavour
АктёрCharlie Kohler / Edouard Saroyan
Мари Дюбуа

Мари Дюбуа

Marie Dubois
АктрисаLéna
Николь Берже

Николь Берже

Nicole Berger
АктрисаThérèse Saroyan
Мишель Мерсье

Мишель Мерсье

Michèle Mercier
АктрисаClarisse
Серж Даври

Серж Даври

Serge Davri
АктёрPlyne
Клод Мансар

Клод Мансар

Claude Mansard
АктёрMomo
Ришар Канаян

Ришар Канаян

Richard Kanayan
АктёрFido Saroyan (в титрах: Le jeune Richard Kanayan)
Альбер Реми

Альбер Реми

Albert Rémy
АктёрChico Saroyan
Жан-Жак Асланян

Жан-Жак Асланян

Jean-Jacques Aslanian
АктёрRichard Saroyan
Даниэль Буланже

Даниэль Буланже

Daniel Boulanger
АктёрErnest

Сценаристы

Франсуа Трюффо

Франсуа Трюффо

François Truffaut
Сценарист
Дэвид Гудис

Дэвид Гудис

David Goodis
Сценарист
Марсель Мусси

Марсель Мусси

Marcel Moussy
Сценарист

Продюсеры

Пьер Бронберже

Пьер Бронберже

Pierre Braunberger
Продюсер

Монтажёры

Клодин Буше

Клодин Буше

Claudine Bouché
Монтажёр
Сесиль Декуги

Сесиль Декуги

Cécile Decugis
Монтажёр

Операторы

Рауль Кутар

Рауль Кутар

Raoul Coutard
Оператор

Композиторы

Жорж Делерю

Жорж Делерю

Georges Delerue
Композитор