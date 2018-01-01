Актёры и съёмочная группа фильма «Стреляйте в пианиста»

WinkФильмыСтреляйте в пианистаАктёры и съёмочная группа фильма «Стреляйте в пианиста»
Актёры
АктёрCharlie Kohler / Edouard Saroyan
Шарль АзнавурCharles Aznavour
АктрисаLéna
Мари ДюбуаMarie Dubois
АктрисаThérèse Saroyan
Николь БержеNicole Berger
АктрисаClarisse
Мишель МерсьеMichèle Mercier
АктёрPlyne
Серж ДавриSerge Davri
АктёрMomo
Клод МансарClaude Mansard
АктёрFido Saroyan (в титрах: Le jeune Richard Kanayan)
Ришар КанаянRichard Kanayan
АктёрChico Saroyan
Альбер РемиAlbert Rémy
АктёрRichard Saroyan
Жан-Жак АсланянJean-Jacques Aslanian
АктёрErnest