Летнее время
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Летнее время

Летнее время (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

7.52008, L'heure d'été
Драма, Семейный98 мин18+

О фильме

На торжество в честь 75-летия Элен в еe загородный дом приезжают сыновья Фредерик и Жереми, и дочь Эдриэн. Элен живет исключительно памятью о своем дяде, известном художнике, и думает о том, что все истории и воспоминания о нeм уйдут вместе с ней. Она превращает дом в музей, который оживает только дважды в год, когда приезжают дети. Последние же равнодушно смотрят на картины Коро на стенах и пожимают плечами: «другая эпоха».

Страна
Франция
Жанр
Семейный, Драма
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb