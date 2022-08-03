На торжество в честь 75-летия Элен в еe загородный дом приезжают сыновья Фредерик и Жереми, и дочь Эдриэн. Элен живет исключительно памятью о своем дяде, известном художнике, и думает о том, что все истории и воспоминания о нeм уйдут вместе с ней. Она превращает дом в музей, который оживает только дважды в год, когда приезжают дети. Последние же равнодушно смотрят на картины Коро на стенах и пожимают плечами: «другая эпоха».

