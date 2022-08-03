Летнее время (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
7.52008, L'heure d'été
Драма, Семейный98 мин18+
О фильме
На торжество в честь 75-летия Элен в еe загородный дом приезжают сыновья Фредерик и Жереми, и дочь Эдриэн. Элен живет исключительно памятью о своем дяде, известном художнике, и думает о том, что все истории и воспоминания о нeм уйдут вместе с ней. Она превращает дом в музей, который оживает только дважды в год, когда приезжают дети. Последние же равнодушно смотрят на картины Коро на стенах и пожимают плечами: «другая эпоха».
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Оливье
Ассайас
- Актриса
Жюльет
Бинош
- Актёр
Шарль
Берлен
- ЖРАктёр
Жереми
Ренье
- ЭСАктриса
Эдит
Скоб
- ДРАктриса
Доминик
Реймон
- Актриса
Валери
Боннетон
- ИСАктриса
Изабель
Садоян
- КИАктёр
Кайл
Иствуд
- ЭдАктриса
Элис
де Ланкесэ
- ЭБАктёр
Эмиль
Берлинг
- Сценарист
Оливье
Ассайас
- ШЖПродюсер
Шарль
Жилибер
- МКПродюсер
Марин
Кармиц
- НКПродюсер
Натанаэль
Кармиц
- СМХудожница
Сандрин
Мовезен-Боск
- ЛБМонтажёр
Люк
Барнье