Летнее время
Актёры и съёмочная группа фильма «Летнее время»

Режиссёры

Оливье Ассайас

Olivier Assayas
Режиссёр

Актёры

Жюльет Бинош

Juliette Binoche
АктрисаAdrienne
Шарль Берлен

Charles Berling
АктёрFrédéric
Жереми Ренье

Jérémie Renier
АктёрJérémie
Эдит Скоб

Edith Scob
АктрисаHélène
Доминик Реймон

Dominique Reymond
АктрисаLisa
Валери Боннетон

Valérie Bonneton
АктрисаAngela
Изабель Садоян

Isabelle Sadoyan
АктрисаÉloïse
Кайл Иствуд

Kyle Eastwood
АктёрJames
Элис де Ланкесэ

Alice de Lencquesaing
АктрисаSylvie
Эмиль Берлинг

Emile Berling
АктёрPierre

Сценаристы

Оливье Ассайас

Olivier Assayas
Сценарист

Продюсеры

Шарль Жилибер

Charles Gilibert
Продюсер
Марин Кармиц

Marin Karmitz
Продюсер
Натанаэль Кармиц

Nathanaël Karmitz
Продюсер

Художники

Сандрин Мовезен-Боск

Alexandrine Mauvezin-Bosque
Художница

Монтажёры

Люк Барнье

Luc Barnier
Монтажёр